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Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme

BDDK, banka çağrı merkezlerinin uyması gereken hususları düzenleyen bir yönetmeliği Resmi Gazetede yayımladı.
 20 Mayıs 2020 00:45
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Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme

BDDK, banka çağrı merkezlerinin uyması gereken hususları düzenleyen "Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik" adlı yönetmeliği 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.

Yönetmelikte yer alan 6 önemli husus şu şekildedir:

1- 60 yaş ve üstü kullanıcı, bankayı aradığında, hemen müşteri temsilcisine bağlanacak

2- Kart iptal talepleri, farklı bir kanala yönlendirilmeden işleme alınacak

3- Çağrı merkezi Pazar günleri satış için arama yapamaz. Diğer günlerde ise sadece 09.00 ila 20.00 saatleri arasında arama yapabilir.

4- Çağrı merkezi, pazarlama için aradığında, kullanıcının tekrar ARANMAMA talebinde bulunması halinde, gerekli kayıt alınarak sisteme işlenir.

5- Eşik süre, 30 saniye içinde karşılanan çağrı olarak tanımlandı.

6- Bankaların, eşik süre içinde karşıladığı çağrı sayısının, toplam çağrı sayısı içindeki oranının yüzde 80 ve üzeri olması kuralı konuldu.

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.
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