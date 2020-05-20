1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı

İzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
 20 Mayıs 2020 01:05
Yazdır
İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza verildi.

Bu kişilerden 11'ine adli işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı
20 Mayıs 2020 01:03		 Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
19 Mayıs 2020 23:56
Diyarbakır ikinci millet bahçesine kavuşuyor
19 Mayıs 2020 22:58		 Bozkırın ortasında tek mezar, görenler anlam veremiyor
19 Mayıs 2020 22:37
112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor
19 Mayıs 2020 19:51		 Marmaris'in plajı sarıya büründü! Yetkililerden açıklama
19 Mayıs 2020 19:33
Melahat teyze ilkokulda ezberlediği şiiri 62 yıldır okuyor
19 Mayıs 2020 18:11		 Siirt Valiliği, eğitim öğretime dair 6. maddeyi iptal etti
19 Mayıs 2020 17:52
Büyükçekmece'de ortaya çıktı... Kronomidler istila etti
19 Mayıs 2020 17:38		 Vali ve Belediye Başkanı'ndan Çorum halkına 'koronavirüsle mücadele' teşekkürü
19 Mayıs 2020 17:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:37 - 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi01:22 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadir Gecesi Özel' programında konuştu01:22 - Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek01:20 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:18 - TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı01:05 - İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı01:03 - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı00:45 - Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı00:20 - Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
00:12 - Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik00:04 - Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama00:04 - Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular00:03 - 15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi00:01 - 20 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Şimdi dayanışma vakti23:56 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri23:56 - Balkona İngiliz Bayrağı asan şahıs hakkında işlem başlatıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudular
Şimdi dayanışma vakti
Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
bilmediği bir şey yok maşallah 2
supporters 1
şu an çalan şarkı 1
kene vakalarındaki artış 2
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 5
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
ziftlenmek 2
havl 2
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak-Güncellendi
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam