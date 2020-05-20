İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı
İzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.
|20 Mayıs 2020 01:05
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.
Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza verildi.
Bu kişilerden 11'ine adli işlem uygulandı.
Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.
Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.
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