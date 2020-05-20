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TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı

TRT, haber bülteninde 19 Mayıs için 'Cumhuriyet Bayramı' ifadesini içeren grafiği yayınlayan personel hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı.
 20 Mayıs 2020 01:18
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TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı

TRT'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle hazırlanan programda arka fonda yer alan '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' görseline ilişkin açıklama geldi.

Hatalı grafiği ekrana yansıtan personel hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri yer aldı.
Memurlar.Net
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