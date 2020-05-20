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800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.
 20 Mayıs 2020 01:37
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800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi

İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.

İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, Covid19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi

Karar için tıklayınız.

Kararda yer alan kodları https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara/ adresindeki arama kutusuna girerek, hangi ürünlere ek ilave vergi getirildiğini tespit edebilirsiniz.

BAZI İTHALET VERGİSİ GETİRİLEN ÜRÜNLER

Mermer ve traverten; ham veya kabaca yontulmuş

Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş

Granit (ham/kabaca yontulmuş)

Vermikülit (tane boyu 1mm'yi geçmeyenler), genleştirilmemiş

Amonyum klorür (nışadır)

Sis işaretleri

Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en20cm

Boru ve hortumlar; vulkanize kauçuktan, (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız

Bambudan örülmüş hasırlar, paspaslar ve paravanlar

Bambudan diğer ürünler

Bambudan şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar

Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar ;Rulolar halinde, kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları

Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =% 85) (toptan)

Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex=67)pamuk filiyle sarılmış polyester filament;Parekende hale getirilmemiş

Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ;polyesterden(perakende hale getirilmemiş)

İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz) jüt ve bitki iç kabuklarının diğer lif.,

Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan, kayagan taşı hariç)

Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb

Memurlar.Net
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