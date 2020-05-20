800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
|20 Mayıs 2020 01:37
|Yazdır
İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri kapsamda.
İlave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.
Kararın, Covid19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi
Kararda yer alan kodları https://uygulama.gtb.gov.tr/Tara/ adresindeki arama kutusuna girerek, hangi ürünlere ek ilave vergi getirildiğini tespit edebilirsiniz.
BAZI İTHALET VERGİSİ GETİRİLEN ÜRÜNLER
Mermer ve traverten; ham veya kabaca yontulmuş
Mermer ve traverten; testere ile blok veya kalın dilimler halinde kesilmiş
Granit (ham/kabaca yontulmuş)
Vermikülit (tane boyu 1mm'yi geçmeyenler), genleştirilmemiş
Amonyum klorür (nışadır)
Sis işaretleri
Yapışkan levha,plaka,bant,şerit,film,folye; Kondensasyon veya çevrilme polimerizasyonu ürünlerinden en20cm
Boru ve hortumlar; vulkanize kauçuktan, (takviyesiz/birleşmemiş) donanımsız
Bambudan örülmüş hasırlar, paspaslar ve paravanlar
Bambudan diğer ürünler
Bambudan şişelere ambalajlama/muhafaza amacıyla geçirilen hasır kılıflar
Bir/iki yüzü kaolin, inorganik madde sıvanmış kağıtlar ;Rulolar halinde, kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları
Pamuktan dikiş ipliği (pamuk =% 85) (toptan)
Kor dikiş ipliği; sentetik filament;(dtex=67)pamuk filiyle sarılmış polyester filament;Parekende hale getirilmemiş
Sentetik devamsız liflerden dikiş ipliği ;polyesterden(perakende hale getirilmemiş)
İğne işi keçeler;(emdirilmemiş,sıvanmamış,kaplanmamış/laminesiz) jüt ve bitki iç kabuklarının diğer lif.,
Kaldırım, döşeme ve kaldırım kenar taşları (tabii taşlardan, kayagan taşı hariç)
Silisli topraklardan mamul seramik eşya, tuğla, blok, karo vb
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
20 Mayıs 2020 00:45
|Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
20 Mayıs 2020 00:12
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Mayıs 2020 23:56
|Başkentte berberlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi
19 Mayıs 2020 19:25
|İzmir dahil 27 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
19 Mayıs 2020 15:10
|Hazine Bakanlığı: Swap anlaşması haberleri doğru değil
19 Mayıs 2020 13:08
|İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge
19 Mayıs 2020 13:01
|Hükümlüler, cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı
19 Mayıs 2020 11:35
|Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polise direndiler
19 Mayıs 2020 09:58
|'Bakanlığın izni özerkliği zedeler'
19 Mayıs 2020 08:26