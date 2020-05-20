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Bakan Koca: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım"dedi.
 20 Mayıs 2020 05:39
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Bakan Koca: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan'da ortaya çıkan Koronavirüs'ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiyeyi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım" ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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