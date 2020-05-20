Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.
|20 Mayıs 2020 05:42
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Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
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