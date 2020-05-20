729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'ne sızmasında rol alan örgüt üyeleri yargılanıyor. Teröristleri Donanma'ya özel belirlenmiş şifreli yöntemlerle sokan, bunu yaparken de örgüt üyesi olmayan öğrencilerin TSK'da önünü kesen 78 sanıktan 43'ü hakkında tek tek dava açıldı. İlk dava, 2013 yılındaki Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarında FETÖ adına çalışmış istihbarat subayı Yusuf Keleş'e yönelik oldu. İddianamede ilginç detaylar dikkat çekti.

FORMÜL BÖYLE İŞLEDİ

FETÖ, TSK'ya sızmak için sınav sorularını çalmakla kalmayıp işini şansa bırakmayarak sözlü mülakata da özel bir yöntemle hazırlanıyordu. Askeri sınavları kazanan örgüt üyesi öğrencilerin kimlik numaraları mahrem imamlar vasıtasıyla TSK'daki Personel Daire Başkanlığı'nda görev yapan FETÖ'cü üyelere gönderiliyor, burada öğrencilere, ikinci ve üçüncü rakamının toplamı 9-10-11-12 olacak şekilde aday numaraları veriliyordu. Mülakat komisyonundaki FETÖ üyeleri ise adayların numaralarına bakarak bu formülü uyguluyor ve FETÖ'cüleri mülakattan geçiriyordu. Tespitlere göre 2013 yılı DAMYO ikinci aşama mülakata katılmaya hak kazanan aday sayısı toplamda 13 bin 893'tü. 13 bin 893 kişiden sadece 516'sı tüm aşamalardan geçerek okula kesin kayıt yaptırdı. Savcılık, 516 öğrenciden 513'ünün FETÖ üyesi olduğunu belirledi. Bu kişilere verilmiş 6 basamaklı aday numaraları, 2 basamağının toplamı 9-10-11 ya da 12 çıkacak şekilde belirlenmiş formüle uydu.

NEREDEYSE FİRE YOK

İddianamedeki başka bir önemli detay ise 2013 DHO ikinci aşama mülakat sınavı verileri oldu. Sınava katılmaya hak kazanan toplam aday sayısı 4 bin 572 olurken, FETÖ'nün belirlediği kodlamaya uyan sayı 1250'de kaldı. 1250 kişi arasında mülakata katılan 1012 adaydan 771'inin aday numarası FETÖ'nün şeytani formülüne uygundu. Ancak mülakat sınavına toplam sayı değerleri sadece 9 ve 10 olan adaylar çağrıldı. Gelinen noktada DHO'na kesin kayıt yaptıran toplam 213 adaydan 211'inin FETÖ formülüne uygun olarak kaydedildiği belirlendi. Yeni örgütün fire sayısı yok denecek kadar azdı. KOM Daire Başkanlığı kriptoloji uzmanlarınca hazırlanan bilirkişi raporunda şu tespit yapıldı: "2013 yılında her iki mülakat için belirtilen örgütsel formüle uyan ve mülakatı geçenlerin tüm mülakatı geçenlere göre oranı yüzde 97.7'dir." Yani sadece 2013 yılında, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na giren öğrencilerin yüzde 97.7'si FETÖ üyesiydi. Bu oranın sayısal karşılığı ise o yıl için 724 kişi.

Mustafa Sait Özkan