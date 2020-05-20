1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maske tartışması, yararlı mı zararlı mı?

Amerikalı nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock, uzun süre maske takanların bağışıklık sisteminin zayıfladığını öne sürdü
 20 Mayıs 2020 07:15
Yazdır
Maske tartışması, yararlı mı zararlı mı?

Koronavirüs sebebiyle birçok ülke maske takılmasını mecburi hale getirdi. Fakat bazı bilim adamlarına göre, maske başka hastalıklara yol açıyor. Beyin tümörlerinin tedavisi için geliştirdiği metotla tanınan Amerikalı ünlü nöroşirürji uzmanı Dr. Russell Blaylock, uzun süreli maske kullanımının baş ağrılarına sebep olduğunu, kan oksijen seviyelerini düşererek bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia etti. Blaylock açıklamasını bilimsel çalışmalara dayandırdı. Buna göre bir süre önce 212 sağlık çalışanı üzerinde bir araştırma yapıldı. N95 tipi filtreli maske kullananların üçte birinde baş ağrısı görüldü. Daha sonra 21 ve 35 yaşları arasındaki 159 sağlık çalışanı üzerinde yakın tarihte bir araştırma daha yapıldı. Sağlıkçıların yüzde 81'inin maske kullandığında baş ağrısı çektiği tespit edildi. Üçüncü test cerrahlar üzerinde denendi. Araştırmada maskenin cerrahların kan oksijen seviyelerini önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Dr. Blaylock "Maskeyi takma süresi ne kadar uzun olursa, kan oksijen seviyelerindeki düşüş o kadar büyük olur. N95 maskesi takan ve araba kullanan kişilerde bilinç kaybına yol açabilir, hatta kaza bile yapabilir" diye uyarıda bulundu. Osman Sağırlı

275 bin TL ceza

Körfez ülkesi Katar, maske takma kuralını ihlal edenlere üç yıla kadar hapis ve 200 bin riyal (275 bin TL) para cezası verme kararı aldı. Bu karar, dünya genelinde en ağır yaptırımlardan biri olarak tarihe geçti. Ülkede vaka 34 bine, ölenlerin sayısı ise 15'e ulaştı. Uzmanlar, enfeksiyonlarının çoğunluğunun göçmen işçilerden kaynaklandığını açıkladı.

Sıcak yüzünden

İsrail'de koronavirüs sebebiyle getirilen maske takma zorunluluğu sıcak hava dalgası yüzünden 22 Mayıs'a kadar kaldırıldı. Geniş katılımlı etkinliklerin buna dahil olmadığı ifade edildi. İsrail'in birçok kentinde termometreler 40 dereceyi gösterirken, bu durumun cumaya kadar devam edeceği tahmin ediliyor. 277 kişinin öldüğü ülkede, vaka sayısı 16 bin 650'ye yükseldi.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sosyal mesafeli kongreler planlanıyor
20 Mayıs 2020 06:50		 Sağanak yağışlar öncesi son sıcak - Haritalı
20 Mayıs 2020 06:30
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadir Gecesi Özel' programında konuştu
20 Mayıs 2020 01:22		 Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
20 Mayıs 2020 01:20
İl Sağlık Müdürü uyardı: Alışverişi son güne bırakmayın
19 Mayıs 2020 22:47		 Polise üniforma hakareti: Bunu 15 liraya satıyorlar
19 Mayıs 2020 22:23
4 günlük sokağa çıkma yasağında 28 bin kişiye işlem yapıldı
19 Mayıs 2020 22:15		 Canlı derslere katılabilmek için her gün bir km yürüyor
19 Mayıs 2020 21:43
Korona'ya yakalanan kadın: Uyarıları kulak ardı ettim
19 Mayıs 2020 21:38		 Sağlık çalışanlarından sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması
19 Mayıs 2020 21:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Kimsenin tohumuna muhtaç değiliz07:15 - Maske tartışması, yararlı mı zararlı mı?06:50 - Sosyal mesafeli kongreler planlanıyor06:30 - Sağanak yağışlar öncesi son sıcak - Haritalı06:13 - 729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü05:42 - Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki05:41 - Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür05:39 - Bakan Koca: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım02:27 - Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı01:37 - 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
01:22 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadir Gecesi Özel' programında konuştu01:22 - Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek01:20 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:18 - TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı01:05 - İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı01:03 - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı00:45 - Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Şimdi dayanışma vakti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işin altından kalkmak 4
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
şu an çalan şarkı 1
sosyal mesafe 1
okulların kapanırken,kreşlerin açılması 3
acı biber 2
ziftlenmek 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
19 mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden doktor 1
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 3
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak-Güncellendi
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam