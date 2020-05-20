1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kimsenin tohumuna muhtaç değiliz

Türkiye 91 ülkeye tohum ihracatı yapıyor. TÜRKTOB Başkanı Savaş Akçan "Hiçbir ülkenin tohumuna muhtaç değiliz. Bu konuda İsrail söylentisi de tam bir efsane. Yerli tohum kullanalım, üretelim, bu alanda da kimseye muhtaç olmayalım" dedi.
 20 Mayıs 2020 07:31
Yazdır
Kimsenin tohumuna muhtaç değiliz

Bu salgında bir kere daha anladık ki, en önemli şeyler sağlık ve gıda; ve tabii bunlara ulaşmak için de elde edilebilir gelir... Bu nedenle bundan sonra hükümetler özellikle gıdada kendi kendine yetebilmek için yeni adımlar atacak, istihdam politikaları yeniden düzenlenecek. Türkiye'de de hükümet "ekilmedik bir karış toprak kalmayacak" açıklaması ve destek oranlarındaki artışlarla çalışmalarını hızlandıran hükümet, aşırı fiyat artışlarını önlemeye dair adımlar da attı. Tarımın ve çiftçinin yeniden gözde olmasından mutluluk duyduklarını, ancak çok verimli topraklara fabrikalar, sanayi siteleri, konut siteleri kurulmasını eleştiren Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akçan "Şu an için en önemli şey tarımda kendi kendine yetebilmek. Bunun için de yerli tohum. Biz dünyanın 91 ülkesine tohum satıyoruz. Hiç kimseye ihtiyacımız yok. Yerli tohum kullanalım" çağrısı yaptı.

İNSANIN ÜRETEMEDİĞİ TEK ŞEY TOPRAK

Türkiye'nin tarım ve tohumculuk politikasını Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) organizasyonundaki toplantıda anlatan Savaş Akçan "Dünyada insan eliyle üretilemeyen tek şey toprak" dedi. Akçan "Ama ne yazık ki biz ekilebilir verimli arazilerimizin yüzde 50'sini kaybettik. Şimdi hazine arazilerinin ekilmesi, toplulaştırma, ekilecek bir karış toprak bırakmama hedefleri heyecanla anlatılıyor. Bizim ekilebilir arazilerimiz boş değil. Burada mesele, arazilerimizi kaptırmamak. Manisa'daki 4 bin dönümlük Muradiye Orman Fidanlığı ve yanındaki 3 bin dönümlük arazi Volkswagen'e fabrika arazisi için verildi. Aynı zamanda ülkemizin en verimli topraklarında sanayi kurulu. Bir gıda krizinde kimse o otomobile bakmaz, otomobil yenmez. Toprak, belediyelerin, iktidarların inisiyatifine bırakılmaksızın kanunla korunmalı" diye konuştu.

PARANIZ OLSA DAHİ SATMIYORUM DERLERSE?

Türkiye'de üretim maliyetinin de yüksek olduğunu söyleyen Savaş Akçan "Almanya'daki üretici sübvansiyonlarla 0,50 avroya mazot alırken bizim çiftçimiz 1 avroya alıyor ve 3 liraya ürünü mal ediyor ve biz onu 1,5 liraya ürün ithal ederek terbiye ediyorsak, yarın çiftçi üretemez hale gelir, ithalat yaptığımız ülkeler 'satmıyorum' derse ne yapacağız? Çiftçi geliriyle evladını okutamazsa o tarladan çıkar. Tarladan çıkan çiftçiyi de bir daha döndüremezsiniz" dedi.

ÇİLEK HORMON TUTMAZ

Her birimiz iri çilekleri görünce "hormonlu bunlar" deriz. Ancak Tohumcular Birliği yetkilileri "Çilek hormon tutmaz. Ayrıca hormon çok pahalı bir şey. Kullanan o fiyata çilek satamaz zaten" diyor.

30 LİRAYA DOMATES Mİ?

"Ata tohumu kullanalım" çağrıları var. Bu çağrı yersiz. O tür tohum yüksek hacimli üretime elverişli değil. Sertifikalı, dayanıklılığı artırılmış tohum kullanmazsak, domatesi 30 liraya yeriz. 83 milyon vatandaşı, 40 milyon turisti, 8 milyon Suriyeliyi besleyemeyiz. Sertifikalı tohumla üretim de artacak. Sertifikasız tohum, garantisiz ürün demektir. Nasıl ari hayvan ırkı için melezleme yapılıyor, hibrit tohum da aynı şey. Yani anne ve babasını seçip tohum üretmek."

Kapatby ReklamStore

İSRAİL EFSANESİ YALAN

Türkiye'de İsrail tohumunun kullanıldığı, bunun da insanları kelleştirip kısırlaştırdığı iddialarının bir efsaneden ibaret olduğunu söyleyen Savaş Akçan "90'lı yıllarda dayanıklı domates tohumunu İsrail üretmişti. O zaman biz aldık, bütün dünya aldı. Sonra Almanya, Fransa, İtalya üretti. Biz de onlardan alıyoruz ama İsrail efsanesi kaldı. İsrail'in ithalatımızdaki payı sadece binde 8" dedi.

NELER YAPMALI?

TOHUM MİLLİYETÇİLİĞİ: Tohumda 286,4 milyon dolarlık ihracat, 228,4 milyon dolarlık da ithalat yapıyoruz. 91 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yerli tohum daha verimli. Çiftçi ikisini de ekip farkı görmeli.

DESTEKLER YETERSİZ: Türkiye'de gelirin yüzde 1'inin tarıma ayrılması gerektiği kanunda yazıyor. 5 trilyon liranın yüzde 1'i 50 milyar lira. Ancak destek 22 milyar liraya yeni geldi.

PLANLAMA ŞART: Ülkede ne kadar patates-soğan yiyeceğimiz belli. Planlama acilen şart.

DAHA SERT CEZA: Üreticinin 4 liraya satamadığı limon İstanbul'da 18 lira olmaz. Başka şeyler var. Sıkı kontrol, sert ceza şart.

ZAMANINDA ÜRÜN: Ocak ayında domates 10-15 lira. Ürünü zamanında tüketelim. Sağlıklı ve ucuz olsun.

CANAN ERASLAN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs salgını villa turizmine talebi artırdı
19 Mayıs 2020 23:36		 Türk Kızılayı için 7 saatte 15 milyon 600 bin lira toplandı
19 Mayıs 2020 23:03
Koca Yusuf'ların bakım alternatifi Türkiye oldu
19 Mayıs 2020 22:53		 BNP Paribas, TL işlemlerini durdurdu
19 Mayıs 2020 21:54
Kirazın kilosu 10 liradan satılıyor
19 Mayıs 2020 19:18		 Dünya Ekonomik Forumu'nun raporundan 'küresel resesyon riski' çıktı
19 Mayıs 2020 10:56
Avrupa'nın en genci Türkiye
18 Mayıs 2020 22:36		 Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği
18 Mayıs 2020 12:53
18 Milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
18 Mayıs 2020 12:22		 Kovid-19 tarımın önemini ortaya koydu
18 Mayıs 2020 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:31 - Kimsenin tohumuna muhtaç değiliz07:15 - Maske tartışması, yararlı mı zararlı mı?06:50 - Sosyal mesafeli kongreler planlanıyor06:30 - Sağanak yağışlar öncesi son sıcak - Haritalı06:13 - 729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü05:42 - Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki05:41 - Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür05:39 - Bakan Koca: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım02:27 - Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı01:37 - 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
01:22 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Kadir Gecesi Özel' programında konuştu01:22 - Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek01:20 - Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar01:18 - TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı01:05 - İzmir'de, yasağa uymayan 11 kişiye adli işlem uygulandı01:03 - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle trafik arttı00:45 - Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme00:22 - Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek
Altun, Türkiye'nin korona virüsteki başarısının sırrını ABD'ye anlattı
Şimdi dayanışma vakti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
acı biber 2
öğretmenlere zorunlu hizmet affı 2
mevsim normallerinin üstünde 3
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
ortalama 2
bjk'nin twitter'da başlattığı gençlik marşı akımı 2
hayali survivor 14
havl 2
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 5
larissa gacemer'in haklı serzenişi 3
SON İLANLAR
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak-Güncellendi
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam