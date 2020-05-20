Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da inşaattan düşen kişi öldü
Adana'da inşaat halindeki binadan düşen kişi öldü.
|20 Mayıs 2020 07:50
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde çığlık duyan ve bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin inşaat halindeki binadan düşme sonucu öldüğünü belirledi.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından, ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adnan Polat'a Arnavutluk'ta 24 milyon liralık vurgun
20 Mayıs 2020 09:45
|Yıkanmış maske sağlığa zararlı
20 Mayıs 2020 09:00
|6 mesai arkadaşını dolandıran bekçi kayıplara karıştı
20 Mayıs 2020 08:56
|Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaza yapınca yakalandı
20 Mayıs 2020 07:40
|Serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk boğuldu
19 Mayıs 2020 23:51
|15 dakika arayla iki kez kaza yapan sürücü vefat etti
19 Mayıs 2020 22:42
|Jandarma aracı istinat duvarına çarptı: 2 asker yaralı
19 Mayıs 2020 21:48
|Genç futbolcu serinlemek için girdiği gölette boğuldu
19 Mayıs 2020 21:18
|Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kadın, gazetecilere saldırdı
19 Mayıs 2020 17:52
|Emekli savcı ölü bulundu
19 Mayıs 2020 17:35