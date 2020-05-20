Pandemi hastanelerine kimin ismi verileceğine karar verildi

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Koronavirüs salgını kapsamında İstanbul'da inşasına başlanan pandemi hastanelerinde sona doğru gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe'de 29 Mayıs'ta açılacak olan acil durum hastanesine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden patalog Prof. Dr. Feriha Öz'ün, 31 Mayıs'ta Yeşilköy'de açılacak olan acil durum hastanesine ise yine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dahiliye uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener'in adının verileceğini açıkladı.

Süryani toplumunun önde gelen isimlerinden olan, "yoksul doktoru" olarak bilinen Prof. Dr. Murat Dilmener (78) 3 Mayıs'ta koronavirüsten hayatını kaybetmişti. Kapısına gelen muhtaç durumdaki hastaları geri çevirmeyen Prof. Dr. Dilmener hakkında, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoksul hastaları ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 2004 yılında soruşturma açılmıştı. Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanına inşa edilen pandemi hastanesine isminin verilmesi ile ilgili konuşan oğlu Taner Dilmener, "Babam insan sevgisi çok yüksek biriydi. İnsanlara yardım için bütün imkanlarını kullanırdı. Herkes ona güvenir, fikir alırdı. O yüzden 'yoksul doktoru' olarak bilindi. İsminin hastaneye verildiğini duyunca çok mutlu olduk. Ailemiz için şeref oldu. Büyük acılar yaşıyorduk. Bir nebze olsun acımızı hafifletti. Adının bir hastanede yaşatılması bizi çok sevindirdi" dedi.



'Büyük bir jest'

Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı ve Prof. Dilmener'in kuzeni Kenan Gürdal ise "Süryani toplumunun ve tıp camiasının büyük değeri olan Murat hocanın isminin Yeşilköy'deki pandemi hastanesine verilmesi bütün cemaatimizi gururlandırdı. Hocamızın ismini ölümsüzleştiren Cumhurbaşkanımıza sonsuz minnet ve şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz samimiyeti ve dostluğu kendisinden gördük. İhtiyaçlarımızı hep sorardı. Burada da samimiyetini gösterdi. Süryani cemaatine yakışan bir jest oldu" diye konuştu.

'Gözlerimiz doldu'

Dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz (87), 2 Nisan'da koronavirüse yenik düşmüştü. İsmi Sancaktepe'deki pandemi hastanesine verilen Feriha Öz'ün oğlu Prof. Dr. Ferhan Öz, "Annem meslek hayatıyla, üniversitedeki kimliğiyle çok üst seviyelere gelmiş bir kişiydi. Ben de, kız kardeşim de annem ve babam sayesinde okuduk. Patolojiyi kız kardeşim Prof. Dr. Fulya Öz Puyan'a da, eşim Prof. Büge Öz'e de o sevdirdi, aşıladı. Acısı hala taze. Tabii böyle bir süreçte hocaların isimlerinin hastanelere verilmesi çok takdir edilecek bir davranış. Annemin isminin de hastaneye verildiğini duyduğumuzda gözlerimiz doldu, ağladık. Bir yandan da çok sevindik" diye konuştu.

Hadımköy'e İsmail Kurtulmuş'un adı verildi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un 1986'da hayatını kaybeden babası Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un ismi Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'ne verildi. Dr. İsmail Kurtulmuş'a, perşembe günleri evinin alt katında ücretsiz hasta muayene ettiği için 'Sosyal tabip' denildi.

