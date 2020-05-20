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Yerli parmak izi sistemi testi geçti

Türkiye'nin biyometrik verilerinin yurt içinde kalmasını sağlayacak yerli Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Sistemi, HAVELSAN'daki tüm testleri başarıyla tamamladı.
 20 Mayıs 2020 08:36
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Yerli parmak izi sistemi testi geçti

HAVELSAN'ın, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ile kurduğu BİYOTEKSAN firması bünyesinde geliştirilen sistemle ilgili Hürriyet'in sorularını yanıtlayan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şunları söyledi:

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre: "İçişleri Bakanlığımızın test ve onay işlemleri sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı'nda ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kurulumlar için çalışmalara başlayacağız. Müşterilerimizin ek taleplerine göre bu kurulumlardaki uyarlama çalışmalarının ve kurulumların 3-4 ay kadar süreceğini öngörüyoruz. Nitelikli parmak izi sistemi; pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kişisel evrakların yanı sıra, Göç İdaresi Başkanlığı'nın yurt dışından Türkiye'ye girenler için uyguladığı parmak izi karşılaştırmasında da kullanılabilecek. Sağlık alanında, noterlerde, GSM hattı gibi kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılan Kart Erişim Cihazlarına (KEC) milli olarak geliştiren bu parmak izi tanıma algoritmaları da eklenecek. Bu şekilde tamamen yerli ve milli bir çözüm ile kimlik sahtekarlığının da önüne geçilecek. Faz-1'in tamamlanmasının ardından Faz-2'de de niteliksiz (kirli) parmak izi tanıma sistemi hayata geçecek. Bir yıl sonra tamamlanması planlanan niteliksiz parmak izi tanıma sistemiyle, kriminal ortamlardaki kirli ya da bir kısmı olmayan parmak izinden sonuca ulaşmak mümkün olabilecek."
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