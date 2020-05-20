Yerli parmak izi sistemi testi geçti
|20 Mayıs 2020 08:36
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HAVELSAN'ın, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) ile kurduğu BİYOTEKSAN firması bünyesinde geliştirilen sistemle ilgili Hürriyet'in sorularını yanıtlayan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, şunları söyledi:
Hürriyet'ten Eray
Görgülü'nün haberine göre: "İçişleri Bakanlığımızın test ve onay işlemleri
sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Başkanlığı'nda ve Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kurulumlar için çalışmalara başlayacağız.
Müşterilerimizin ek taleplerine göre bu kurulumlardaki uyarlama çalışmalarının
ve kurulumların 3-4 ay kadar süreceğini öngörüyoruz. Nitelikli parmak izi sistemi;
pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet gibi kişisel evrakların yanı sıra, Göç İdaresi
Başkanlığı'nın yurt dışından Türkiye'ye girenler için uyguladığı parmak izi
karşılaştırmasında da kullanılabilecek. Sağlık alanında, noterlerde, GSM hattı
gibi kimlik doğrulama işlemlerinde kullanılan Kart Erişim Cihazlarına (KEC)
milli olarak geliştiren bu parmak izi tanıma algoritmaları da eklenecek. Bu
şekilde tamamen yerli ve milli bir çözüm ile kimlik sahtekarlığının da önüne
geçilecek. Faz-1'in tamamlanmasının ardından Faz-2'de de niteliksiz (kirli)
parmak izi tanıma sistemi hayata geçecek. Bir yıl sonra tamamlanması planlanan
niteliksiz parmak izi tanıma sistemiyle, kriminal ortamlardaki kirli ya da bir
kısmı olmayan parmak izinden sonuca ulaşmak mümkün olabilecek."
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