Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak
Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Genelgeye göre yurt dışından gelen vatandaşlar artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak. Kişilerin izolasyon süreçleri evde takip edilecek
|20 Mayıs 2020 08:46
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi, yurt dışından gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreçlerinin artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlenimlerinin yapılacağı belirtildi. Haber Global'den Ozan Ulaş'ın özel haberi...
Halen Yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlanmasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
20 Mayıs 2020 08:53
|Yerli parmak izi sistemi testi geçti
20 Mayıs 2020 08:36
|Namaz rehberi için gözler Bilim Kurulu'nda
20 Mayıs 2020 08:23
|Pandemi hastanelerine kimin ismi verileceğine karar verildi
20 Mayıs 2020 08:12
|800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
20 Mayıs 2020 01:37
|Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
20 Mayıs 2020 00:45
|Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
20 Mayıs 2020 00:12
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
19 Mayıs 2020 23:56
|Başkentte berberlerin çalışma saatlerine bayram düzenlemesi
19 Mayıs 2020 19:25
|İzmir dahil 27 ilde maske takma zorunluluğu getirildi
19 Mayıs 2020 15:10