6 mesai arkadaşını dolandıran bekçi kayıplara karıştı
|20 Mayıs 2020 08:56
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Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Maltepe'ye bağlı Gülsuyu Mahallesi'nde geçen mart ayında, çarşı ve mahalle bekçiliği yapan O.G., iddiaya göre aynı mahallede çalıştığı 6 mesai arkadaşından "Bitcoin alıp sizi zengin edeceğim" ve "Annemin tedavisi ve ameliyat masrafları için para lazım" diyerek borç para istedi. Bekçilerden T.Y. 150 bin TL, R.I. 96 bin TL, Ö.F.S. 35 bin TL, C.O. 30 bin TL, E.A. 30 bin TL ve H.K. 5 bin 500 TL verdi. Toplamda 346 bin 500 TL para alan O.G., aylar geçmesine rağmen borcunu ödemedi.
MESLEĞİNDEN İSTİFA ETTİ
Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile doktor raporu alan O.G. meslektaşlarının telefonla defalarca aramasına rağmen cevap vermedi. Dolandırıldıklarını anlayan 6 gece bekçisi 9 Mayıs'ta O.G.'den şikayetçi oldu. Bunun üzerine 11 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçiliği görevinden istifa eden O.G. telefonunu da kapatarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine ifadesi alınmak istenen O.G., ikamet ettiği adresinde bulunamadı. O.G.'ye ulaşamayan ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.
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