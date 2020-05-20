Sağlık pasaportu geliyor

'Sağlık pasaportu' veya Kovid-19 testi yaptırmış olma zorunluluğu artık uluslararası seyahatin bir parçası haline geliyor. Birçok ülke 'sağlık pasaportu' için çalışmalarını hızlandırırken Türkiye de bugünden itibaren yurda giderlerden Kovid-19 testi isteyecek. Sağlık pasaportu şartını ilk öneren Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Turizm Bakanı Gari Cappelli oldu. Nisan ortasında AB bakanlarıyla telekonferans toplantı yapan Cappelli, bir ortak seyahat protokolü ve bir çeşit 'Kovid-19 pasaportu' üzerinde çalıştıklarını duyurdu. AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere uluslararası trafiği yüksek ülkeler de koronavirüs sürecindeki normalleşmeye paralel olarak artması planlanan seyahatler için hazırlaklara başladı.

YAZILIM ÇALIŞMASI

Guardian gazetesi de dünkü haberinde, İngiltere hükümetinin dijital bir koronavirus pasaportu için teknoloji firmalarıyla görüşme aşamasına geldiğini duyurdu. Habere göre, çalışanlar için başlatılacak çalışmada, Kovid-19 testi ve yüz tanıma teknolojisi kullanılarak sağlık pasaportları hazırlanacak. Bu sistem uluslararası seyahatler için de kullanılacak.

HONG KONG ADIM ATTI

Koronavirüsle mücadeleyi başaran Hong Kong, ülkeye giriş yapan yabancılara virüs testinin yanı sıra, 14 günlük karantina sürecinde elektronik kelepçe takıyor ve taahhhütname imzalatıyor. Testlerin ziyaretçilerin ülkelerinden çıkmadan yapılması da şartlar arasında. Yunanistan AB Sağlık Pasaportu için bunu şart koşarken, Türkiye'de de turizmciler, Türkiye'ye geldikten sonra herkese test yapılması halinde bunun saatler süreceği, ayrıca bir kişide virüs çıkarsa herkesin karantinaya alınması gerekeceği uyarısını yapıyor.

TÜRKİYE YENİ TEST İSTEYECEK

Türkiye de 31 ülkeye sağlık turizmi kapsamında bugünden itibaren kapılarını açtı ve 'sağlık pasaportu' anlamında ilk uygulamayı başlattı. Başka bir hastalığının tedavisi için Türkiye'ye gelecek hasta ve refakatçilerinden son 48 saat içinde yapılmış Kovid-19 testi istenecek. Bulunduğu ülkede bu testi yaptırma imkanı olmayanlar ise havalimanında teste tabi tutulacak. Sonuç negatif çıksa bile 14 günlük karantina süreci uygulanacak. Ancak uzmanlar koronavirüs testlerinin henüz tam güvenilir sonuçlar vermediğine, yüzde 50 ile 70 arasında yanlış negatif sonuç gösterebildiğine işaret ediyorlar. Ayrıca hastalığı yenmiş kişilerin de tam anlamıyla bağışıklık kazanmamış olabileceğini hatırlatıyorlar. Dünyada tartışılan bir başka model ise şehirler arasında 'koridor' açılması yönünde. Böylece pozitif vakanın olmadığı bir şehirden yine vakasız başka bir şehre direkt uçuş yapılabilecek.

TEST DE AŞI GİBİ ZORUNLU TUTULACAK

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, "Bugüne kadar Afrika ülkelerine gidenler nasıl sıtma, sarı humma, tetanoz gibi aşıları yaptırmak zorundaysa, artık diğer ülkelere gidebilmek için Kovid-19 PCR testi yaptırmak, gerekirse 14 gün karantinada kalmak zorunlu olacak. İtalya, şimdilik komşu ülkelerden ziyaretleri kabul ediyor; Fransa, Belçika ve Hollanda ise Schengen ülkelerine kapılarını açtı. Ukrayna temmuz itibarıyla Türkiye'ye charter seferleri başlatıyor. Yunanistan gelen turistten son 72 saatte alınmış koronavirüs testi istiyor. Diğer ülkelerde de kademe kademe seyahat kısıtlamaları kaldırılır" dedi.

SAĞLIK PASAPORTU NASIL KULLANILACAK?

İngiltere'de düşünülen sağlık pasaportu bir cep telefonu uygulaması şeklinde olacak. Kişi uygulama ile kimliğinin ve kendisinin fotoğrafını çekecek. Uygulama, kişinin yüzüyle kimliğini eşleştirecek. Ardından, Kovid-19 geçirdiyse antikor testi, geçirmediyse PCR testi sonuçlarını girecek. Bu kişi işyerine veya yurtdışına çıkarken pasaport kontrolünde uygulama üzerinden sağlık bilgisini gösterecek. Ancak işyeri veya pasaport görevlileri sadece koronavirüs testi sonucunu görecek, kişisel bilgileri göremeyecek.

HASTANEDE ÖZEL BÖLÜM

Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Emin Çakmak: "Türkiye bugünden itibaren 31 ülkeden hasta kabulüne başlayacak. Hasta ve refakatçileri, 48 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Kovid-19 PCR testiyle Türkiye'ye gelecek. Hastane sürecinde de 14 gün karantina uygulanacak. Bu hastalar için hastanelerde özel bir bölüm ayrılacak."

ÖZGÜL ÖZTÜRK