1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kreşlere AVM modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Ulusa Sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgınında normalleşme adımları kapsamında kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını açıklaması, kreşlerde yeni dönemin nasıl olacağı sorusunu akıllara getirdi.
 20 Mayıs 2020 09:35
Yazdır
Kreşlere AVM modeli

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklarla birlikte hazırladığı raporda yer alan kreş ve gündüz bakımevlerinin 15 Haziran'da açılması kararının kabine toplantısında olumlu değerlendirildiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, sadece özel anaokulu, kreş ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da açılabilecek. Karar Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'na bağlı tüm özel kreş, gündüz bakım evi ve anaokullarını kapsayacak. AVM ve otellerde olduğu gibi kreşlerin, anaokullarının ve gündüz bakım evlerinin açılması işletmecinin tercihine bırakılacak. İsteyen işletmeci okulu açmama tercihini kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise, okullarda hijyen kuralları ve oluşturulacak kriterlerle ilgili bu hafta bir açıklama yapması bekleniyor.


Planlamaya göre, ana okullarında çocukların erişebileceği yerlere dezenfektanlar yerleştirilecek. Çocuklara doğru el yıkama tekniği ve hijyen kuralları öğretilecek. Çocuklara pandeminin ne olduğu anlatılacak. Okullarda ateş ölçer bulundurulacak, giriş ve çıkışların kontrollü olması sağlanacak. Yemek masaları ve uyku odalarında mesafe kuralı uygulanacak. Aileler, çocukları ile birlikte okul binasının içine girmeyecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haziranda ofise dönüş hazırlığı
20 Mayıs 2020 09:33		 Meyvede 'bereket' yılı
20 Mayıs 2020 08:20
Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı
19 Mayıs 2020 14:12		 Kovid-19 sonrası çöken inşaat sektöründe toparlanma sancılı olacak
19 Mayıs 2020 11:27
Bu bayramda esnafın cirosu azalacak
19 Mayıs 2020 10:45		 Et fiyatında normalleşme düşüşü: Bir önceki aya göre fiyatlar geriledi
18 Mayıs 2020 07:21
Turizmciler 'Her şey dahil' sisteminde kararlı
17 Mayıs 2020 11:44		 Avantaj artık bizde fırsata hazırlanalım
17 Mayıs 2020 08:45
İnternetten tek tek maske satışı
16 Mayıs 2020 09:01		 AVM'de ilk haftada yüzde 30 trafik
16 Mayıs 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
15 şehri kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi
Maske tartışması, yararlı mı zararlı mı?
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında yeni swap anlaşması
6 mesai arkadaşını dolandıran bekçi kayıplara karıştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyahat yasağı 9
okulların eylülde açılmasını öngörüyoruz 1
kıvılcım nickli yazar 2
acı biber 2
yasak olan bölgeye girme isteği 1
havl 2
sosyal mesafe 1
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 2
larissa gacemer'in haklı serzenişi 3
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam