Kreşlere AVM modeli
|20 Mayıs 2020 09:35
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Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bakanlıklarla birlikte hazırladığı raporda yer alan kreş ve gündüz bakımevlerinin 15 Haziran'da açılması kararının kabine toplantısında olumlu değerlendirildiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, sadece özel anaokulu, kreş ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da açılabilecek. Karar Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'na bağlı tüm özel kreş, gündüz bakım evi ve anaokullarını kapsayacak. AVM ve otellerde olduğu gibi kreşlerin, anaokullarının ve gündüz bakım evlerinin açılması işletmecinin tercihine bırakılacak. İsteyen işletmeci okulu açmama tercihini kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ise, okullarda hijyen kuralları ve oluşturulacak kriterlerle ilgili bu hafta bir açıklama yapması bekleniyor.
Planlamaya göre, ana okullarında çocukların erişebileceği yerlere dezenfektanlar yerleştirilecek. Çocuklara doğru el yıkama tekniği ve hijyen kuralları öğretilecek. Çocuklara pandeminin ne olduğu anlatılacak. Okullarda ateş ölçer bulundurulacak, giriş ve çıkışların kontrollü olması sağlanacak. Yemek masaları ve uyku odalarında mesafe kuralı uygulanacak. Aileler, çocukları ile birlikte okul binasının içine girmeyecek.
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