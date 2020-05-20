Adnan Polat'a Arnavutluk'ta 24 milyon liralık vurgun

Ünlü iş insanı Adnan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi Sinan İdrizi tarafından 24 milyon lira dolandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Polat Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi alma vaadiyle kendisinden para istediğini, sözleşmenin gereğinin yerine getirilmediğini belirterek şikayetçi oldu.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

Arnavutluk'ta iş yapan Polat, Air Albania Hava Yolu şirketi ortağı ve Arnavutluk Süper Ligi takımlarından Flamurtari'nin yöneticisi İdrizi ile tanışıyordu. İdrizi, Polat'a Arnavutluk'ta bulunan Global Fluids International (GFI) isimli bir şirketin çok karlı bir iş yaptığını ve şirketi almak isterse kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

İddiaya göre İdrizi, Polat'a şirketin satış bedelinin 17 milyon dolar olduğunu belirterek, kapora olarak 3.5 milyon dolar (bugünkü kurla 23.6 milyon TL) verilmesini, satış gerçekleşmez ise kaporanın iade edileceğini anlattı.

Soruşturma başlatıldı

Polat, Kasım 2016'da taslak hisse alım sözleşmesi hazırlattı. Sözleşme sonrası İdrizi, şirket yetkililerinin kendisini aradığını ve paranın banka üzerinden değil, yediemin sıfatıyla kendisi tarafından götürülmesini istediklerini söyledi. Polat da ön ödeme ücretini, imzaladıkları satış sözleşmesinin ardından işadamının hesabına gönderdi.

Savcılıktaki suç duyurusunda yer alan iddiaya göre, birkaç ay sonra İdrizi Arnavutluk'ta seçim olacağını, projenin seçim sonrasına kaldığını belirterek Polat'ı oyaladı. 2017'deki seçimler sonrasında da satışın gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Polat da kapora için yatırdığı 3.5 milyon doları ve satış sözleşmesinin iptalini istedi. Fakat İdrizi, sözleşmeyi iptal etmek istemedi. Polat da aradan aylar geçmesine rağmen, İdrizi tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayınca savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıldığını ileri süren Polat'ın şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.