PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.'
|20 Mayıs 2020 09:44
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla PKK'lı 4 teröristin tespit edildiği belirtildi.
Teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde
20 Mayıs 2020 11:20
|FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi
20 Mayıs 2020 10:22
|729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
20 Mayıs 2020 06:13
|FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü
19 Mayıs 2020 14:17
|Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest
19 Mayıs 2020 13:56
|İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor
19 Mayıs 2020 13:05
|Sözde Çemçe grubu tamamen yok edildi
19 Mayıs 2020 01:17
|Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı tutuklandı
18 Mayıs 2020 17:50
|Kars'ta 3 terörist öldürüldü, 1 asker şehit oldu
18 Mayıs 2020 17:29
|FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mayıs 2020 16:04