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Benzin ve motorine çifte zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 12 kuruş, benzinde 20 kuruş artış bekleniyor.
 20 Mayıs 2020 10:00
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Benzin ve motorine çifte zam geliyor

Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 20 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 12 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Memurlar.Net
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