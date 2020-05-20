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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde olduğu öne sürülen eski komiser yardımcısı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
 20 Mayıs 2020 10:22
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FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 15 yıla kadar hapis istemi

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheli Ö.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Örgütün yapısı ile ilgili toplanan bilgi ve belgelerin de yer aldığı iddianamede, Ö.K'nin örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdığı aktarıldı.

Ö.K'nin veri inceleme raporunda, "FETÖ mensubiyeti bulunan, sadakati ve bağlılığı olan ancak bazı konuları sorgulayan kişi" anlamına gelen "B5" koduyla derecelendirildiği kaydedilen iddianamede, "Şüphelinin, örgütün mahrem imamlarıyla irtibat halinde bulunduğu, örgüt tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin tespit edildiği ve örgütle organik bağ içerisinde olduğu bir bütün olarak değerlendirildiğinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." denildi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Ö.K'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı
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