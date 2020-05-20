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'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sorulara cevap verdi.
 20 Mayıs 2020 10:44
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'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'

CNN Türk'te Akıl Çemberi programında Başak Şengül'ün konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara sorulara cevap verdi.

10 GÜN DAHA DİŞİMİZİ SIKACAĞIZ

Son rakamların büyük bir başarıya işaret ettiğini ifade eden Prof. Kara, kesin başarı için ülke olarak 10 gün daha kısıtlamalara sıkı sıkı uymamız gerektiğini söyledi.

Rakamların haziran ayı içinde iyice rahatlayacağımıza işaret ettiğini belirten Kara, koronanın artık sahadan yavaş yavaş çekildiğini ve diğer hastalıkların görülmeye başlandığının altını çizerek, "Bu hastalık ciddi manada kontrol altında olduğu görülüyor. Ölüm sayılarını sıfıra çekersek, bunu da 10 gün tutabilirsez o zaman gerçekten Türkiye bunu başardı diyebileceğiz." ifadesini kullandı.

VİRÜS 77 FAHRENHEİT DERECEDE CANLI KALAMIYOR

Havaların ısınmasının koronavirüs üzerindeki etkinliğini gösteren bir araştırmayla ilgili de bilgi veren Prof. Kara, bu araştırmada 77 fahrenheit sıcaklıkta (Yaklaşık 26 santigrat derece) canlı kalmasında çok ciddi azalma olduğunun belirlendiğini söyledi. Bunun büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Kara, dış ortamda mesafenin korunması halinde virüs için şans kalmadığını belirtti.

BAYRAMDA SEVDİKLERİMİZLE UZAKTAN HASRET GİDERECEĞİZ

81 ilde 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Ramazan Bayramı ile ilgili olarak "Bu bayramı biraz mesafeli, belki sosyal medya üzerinden, günde bir kaç kez arayarak, görüntülü görüşerek geçireceğiz. Ama bu bize ne sağlayacak? Bir sonraki bayramda bütün sevdiklerimizle bir arada olabilmeyi sağlayacak." diye konuştu.

BÜYÜK ŞEHİRLERE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLARI

Türkiye'de salgının başladığı ilk günlerde illere ait verilerin paylaşılmadığını hatırlatan Kara, benzer bir tablonun şimdi de vaka sayılarının azalması sırasında yaşandığını söyledi.

Bazı şehirlerde hiç vaka görülmediği ya da bir iki vaka ile gidildiğini belirten Prof. Kara, bunun virüsün o şehirde çok çok çok azaldığı ya da kalmadığı anlamına geldiğini ifade etti. Bu durumda o şehirden başka bir şehre gitmenin ya da o şehre gelmenin bir sıkıntısı olmadığının altını çizen Kara, bazı illerde ise hala sokakta virüs taşıyan kişilerle karşılaşma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi vakanın çok olduğu bir şehirden başka bir şehre gitmenin bu anlamda riskli olduğunu söyleyen Kara, bu nedenle o illerde kısıtlamanın devam etmesini istediklerini ifade etti.

Bu azalma ile devam edilmesi halinde Ankara için de sokakta görülen bin kişiden bir tanesi bile virüslü değil denebileceğini, o zaman da Ankara'dan da istenen yere gidilebileceğini söyleyebileceklerini ifade eden Kara, "Önümüzdeki günlerde peyderpey şehirlerde de açılma olacaktır. Hepsi bir anda olmasada, rakamsal olarak önce bir-iki, sonra 3-4 şehir şeklinde" dedi.

İSTANBUL'DAKİ KARANTİNA NE ZAMAN KALKAR?

Virüsün kaynağının insan olduğunu vurgulayan ve insan yoğunluğu ne kadar fazla ise riskin o bölgede daha yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul'un giriş ve çıkışlarının açılması hakkındaki tahminini şu sözlerle açıkladı:

"Böyle düşününce İstanbul'un şehirler arasında en arkada kalması büyük olasılık. Ama biz bu tutumumuza, sıkılığımıza devam edebilirsek İstanbul'un da ben haziran ayı içinde oldukça rahatlayacağını düşünüyorum"

CNN Türk
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