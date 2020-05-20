1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı

Bakan Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın karantinada olduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
 20 Mayıs 2020 10:51
Yazdır
Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin önüne geçme adına her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın mübarek ramazan ayında her türlü manevi ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra bakanlığımız bünyesinde çalışan arkadaşlarımızın gayretiyle çeşitli eğlenceler düzenleyerek, kitap, satranç ve spor malzemeleri dağıtarak, karantinanın oluşturabileceği psikolojik etkinin de önüne geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni misafirlerimiz yurtlarımıza giriş yapıyorlar"

76 ildeki bakanlık yurdunda halen 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunun bilgisini veren Kasapoğlu, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz." şeklinde görüş belirtti.

- "67 bin 547 vatandaşımızı evlerine uğurladık"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktardı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazan-ı Şerif'in manevi huzurunu yaşadığımız bugünlerde yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaşlarımızı sağlıklı bir şekilde, sevdikleriyle buluşmalarını hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakar çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum, sosyal konutların kuralarının tamamlanacağı tarihi açıkladı
20 Mayıs 2020 11:53		 Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
20 Mayıs 2020 11:23
Virüsün yeni merkezi Brezilya felakete sürükleniyor
20 Mayıs 2020 11:05		 Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor
20 Mayıs 2020 11:02
BDDK, TL işlem sınırlamasını iki kuruluş için kaldırdı
20 Mayıs 2020 09:58		 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
20 Mayıs 2020 08:53
Yurt dışından gelenler artık KYK yurtlarında kalmayacak
20 Mayıs 2020 08:46		 Yerli parmak izi sistemi testi geçti
20 Mayıs 2020 08:36
Namaz rehberi için gözler Bilim Kurulu'nda
20 Mayıs 2020 08:23		 Pandemi hastanelerine kimin ismi verileceğine karar verildi
20 Mayıs 2020 08:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:55 - Gram altın 382 lira seviyelerinde11:53 - Bakan Kurum, sosyal konutların kuralarının tamamlanacağı tarihi açıkladı11:37 - 6 milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştı11:35 - En güzel bayram hediyesi11:29 - MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi11:28 - Barış Pınarı Harekatı bölgesine 3 tır insani yardım11:23 - Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı11:20 - Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde11:16 - Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı11:15 - Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir
11:05 - Virüsün yeni merkezi Brezilya felakete sürükleniyor11:02 - Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor11:00 - Sağlık özründen il dışı nakil isteyen öğretmen verilen cevap!10:51 - Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı10:44 - 'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'10:43 - Gümüşhane'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı10:31 - 'Tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye genişbant erişimi sağlayacağız'10:30 - Tüketici güven endeksi arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması
729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
Amerikalılar sağlıksız olduğu için rekor kırdık 2
acı biber 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
iskoçya ligi 2019/2020 sezonunun bitirilmesi 2
Atopi 1
Okullarin bu dönem tamamen kapanmasi 5
pepsi 3
supporters 2
kıvılcım nickli yazar 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam