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Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25'e çekebileceğini, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu etkileyebileceğini belirtti
 20 Mayıs 2020 11:15
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Swap haberleri faiz indiriminin boyutunu değiştirebilir

- Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarınki toplantısında politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,25'e çekebileceğini, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu etkileyebileceğini ifade etti.

Geçen ayki toplantıda politika faizinde en yüksek piyasa beklentisi olan 100 baz puan indiren Merkez Bankası, Temmuz 2019'dan bu yana politika faizini üst üste sekiz toplantıda toplamda 1525 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 8,75'e çekti.

Ekonomistler, yarın gerçekleştirilecek toplantıda da bankanın politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25'e düşüreceğini tahmin ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini aşağı yönlü revize etmesinin yanı sıra swap anlaşmaları kanalıyla Türk lirası üzerindeki baskının hafiflemesi gibi gerekçelerle politika faizinde düşüş olabileceğini belirten ekonomistler, swap anlaşmalarına ilişkin haber akışının faiz indiriminin boyutunu değiştirebileceğini dile getirdi.

- Faiz indirim gerekçeleri

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen, yarınki PPK toplantısında 50 baz puan faiz indirimi çerçevesinde politika faizinin yüzde 8,75 seviyesinden yüzde 8,25'e çekilmesini beklediklerini söyledi.

Birden fazla faiz indirim gerekçesi bulunduğunu ifade eden Gökşen bunları şöyle sıraladı: "TCMB'nin en son Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7,4'e revize etmesi ve dolayısıyla faiz indirimleri için daha fazla manevra alanının olduğunu ifade etmesi. Kredi faizleri ve para tabanındaki genişlemeye karşın finansal koşullar tarafında sıkılaşma. En son gerçekleştirilen Beklenti Anketinde orta vadeli bekleyişlerde nisan ayında duran iyileşmenin tekrar kendini göstermesi ve beklentilerin hafif de olsa gerilemesi. Son PPK kararında gelecek dönem faiz indirimi kararlarına kapının açık bırakılması. Son dönemde Türk lirasında yaşanan bir miktar geri çekilme."

Gökşen, gelecek dönem faiz indirimlerinin ise salgın sonrasında toparlanmanın hızına, risk göstergelerine ve bu çerçevede orta vadeli bekleyişlere bağlı olduğunu dile getirdi.

- Faiz indirimine swap ayarı

Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk de yarın yapılacak PPK toplantısında piyasa beklentisi olan 50 baz puan faiz indirimin özellikle son dönemde artan swap haberleriyle beraber değişebileceğini söyledi.

Swap anlaşması haberlerinin TL üzerindeki baskıyı bir miktar daha azalttığını vurgulayan Yükseltürk, bu anlamda TL'de yaşanan 7,25-6,77 düşüş hareketi nedeniyle TCMB'den daha agresif bir faiz indiriminin görülebileceğini belirtti.

Yükseltürk, şunları kaydetti:

"Ancak, burada iç talebi desteklemeye yönelik TCMB'nin attığı adımların yan etkilerini nisan toplantısından bu yana daha fazla hissetmeye başladığımızı düşünüyorum. Beklenen enflasyona ya da gerçekleşmiş enflasyona kıyasla baktığımızda hem mevduat hem de piyasa fonlama faizleri ciddi anlamda negatif reel faiz seviyelerine gerilemiş durumda. Bu noktada yapılacak ekstra faiz indiriminin hane halkı ve şirketler tarafında TL tutma isteğini daha da azaltabileceği ve özellikle döviz talebini artırabileceğini göz önüne alarak faiz indirimi yoluyla elde etmeyi planladığımız fayda ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek maliyet analizinde bu seviyelerde yapılacak faiz indiriminin marjinal faydasının yol açacağı maliyete kıyasla düşük kalabileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir.

Ayrıca, ekonominin mevcut görünümünde TL faizinin seviyesi ve buna bağlı olarak kredi arzının daha da artırılmasından ziyade şirketlere yönelik sermaye desteği ve mevcuttaki şirket borçlarının ötelenmesi yoluyla daha mikro bakış açılı desteklere odaklanmak gerekiyor. Özellikle pandemi nedeniyle önemli gelir kaybına uğramış ve işletme sermayeleri erimiş şirketlere yönelik sermaye enjeksiyonlarının ve bunun finansmanının TCMB yardımıyla sağlandığı yeni nesil desteklerin faiz politikalarına kıyasla daha fazla tercih edilmesinin ekonomik durgunluktan en az yarayla ve hızlı çıkış için elzem olduğunu düşünüyorum."

- AA Finans Beklenti Anketi

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor.

Buna göre, ankete katılan 17 ekonomistin 15'i politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu.

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Anadolu Ajansı
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