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Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı

Konut kredi faiz oranı son bir yılda 850 baz puan azaldı. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya düştü- Düşüş sayesinde aylık 1052 lira, toplamda ise 126 bin 221 lira tüketicinin cebinde kaldı
 20 Mayıs 2020 11:16
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Konut kredilerinde maliyet 4'te bir azaldı

- Konut kredi faiz oranı son bir yılda aylık yüzde 1,65'ten yüzde 0,94'e geriledi. 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya geriledi.

Son yıllarda yükseliş eğiliminde olan konut kredisi faiz oranları, Ağustos 2019'da kamu bankalarının başlattığı kampanyalarla düşüşe geçmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda faiz indirimi sonrası özel bankalar da özellikle yeni yılla birlikte konut kredisinde oranları aylık bazda yüzde 1'in altına çekti.

TCMB verilerine göre, bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları geçen sene mayıs ayında yıllık bazda yüzde 19,85 iken (aylık yüzde 1,65) 2020'nin aynı döneminde yüzde 11,29 (aylık yüzde 0,94) oldu.

Konut kredi faizleri son bir yılda 850 baz puan gerilerken, 10 vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin toplam ödeyeceği tutar da yüzde 27,4 azaldı.

Mayıs 2019'da 10 yıl vadeli 200 bin liralık kredi kullanan ve aylık aylık 3 bin 839 lira taksiti olan tüketici, toplamda 460 bin 636 lira ödeyecekti. Bu ay 10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketicinin ise aylık taksit tutarı 2 bin 787 lira ve toplam ödenecek tutar 334 bin 415 lira oldu. Böylece son bir yıllık dönemde aylık taksit tutarında 1052 liralık ve toplamda 126 bin 221 liralık düşüş yaşanmış oldu.

Faiz indirimlerinin etkisiyle toplam satışlar içerisinde ipotekli satışların payı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212 artarak 12,8'den 39,9'a yükseldi.

- "İpotekli satışların payı 3 kattan fazla arttı"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, konut kredisinde faiz oranlarının son bir yılda neredeyse yarı yarıya düştüğünü belirterek, bunun en iyi yansımasının ipotekli konut satışlarında görüldüğünü söyledi.

Nisanda toplam konut satışları içerisinde ipotekli satışların payının son yılların en yüksek seviyesine çıktığını ifade eden Özgün, "Söz konusu oran nisanda 39,9 olarak gerçekleşti. Salgına ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen nisanda 43 bin adede yakın konut satılmışsa bunda en büyük etken düşük faiz oranlarıdır." dedi.

Özgün, düşük faiz oranları sayesinde yılın ilk çeyreğindeki ipotekli konut satışlarının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a ulaştığını ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizdi.

Selman Özgün, "Hatta salgının hiçbir etkisinin görülmediği ilk iki ayda ipotekli konut satış adedi 85 bin 970'e ulaşarak geçen yılın ilk yarısındaki satış adedini geçmişti. 2019'un ocak-haziran döneminde el değiştiren ipotekli konut sayısı 82 bin 885 adetti." diye konuştu.

- "Şimdi karamsarlık veya panik değil yatırım zamanı"

Selman Özgün, koronavirüs salgını nedeniyle oluşan belirsizlik havasının vatandaşı gayrimenkul alımı konusunda düşündürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız artan satılık ve kiralık ilanlarına, karamsar ve asılsız sözlere aldanmasın. Özellikle bu dönemde gayrimenkul satma değil alma zamanı. Yatırımlarda her daim ters mantık doğrudur. Yani herkesin satış yapmak istediği dönemlerde alış, herkesin alım yapmak istediği dönemlerde satış yapanlar kazanır. Bu dönemlerde kriz ve panik havası oluşturarak bazı fırsatçılar vatandaşlarımızın elindeki mülkleri düşük fiyata almaya çalışanlar oluyor. Onlara kesinlikle aldırış edilmemeli. Türkiye'ye güvenen kazanacak. Kriz söylentilerine ve karamsar tablo çizenlere inananlar kaybedecek."

Özgün, Türkiye'nin salgın sürecinde sağlık sistemi açısından çok başarılı bir sınav verdiğini kaydederek, "İlerleyen aylarda Türkiye, fırsatlarıyla ve salgına karşı verdiği başarılı çalışma ile yabancılar açısından yine tercih edilen ülke olacak. Hatta daha da fazla insanın talebinin olduğunu göreceğiz." dedi.

- "Faizler düşünce ertelenen alımlarla sektör hareketlenir"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da konut kredilerinde psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu belirterek, rakamlar bu oranın altına düşer düşmez ertelenen alımların harekete geçtiğini söyledi.

Konutta toplam satışların genelde 3'te birinin ipotekli gerçekleştiğini dile getiren Aşa, "Son yıllarda, özellikle 2018-2019 döneminde, bu yüzden satış adedi düşmüş, ipotekli satışların oranı gerilemişti. Ancak geçen yıl ağustosta kamu bankalarının başlattığı faizlerdeki indirim sektöre hareket getirdi." dedi.

Aşa, konut kredisi faiz oranlarının mayıs itibarıyla son yılların en düşük seviyelerini gördüklerini kaydederek, "Bazı özel bankalarda yüzde 0,76'ya kadar düşen oranlar mevcut. Bu oranlarla konut yatırımı yapmak gerçekten çok iyi fırsat sunuyor. Vatandaşlar da bunun farkında. Koronavirüse rağmen konuta talep azalsa da bitmedi." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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