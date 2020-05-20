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Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde

Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli kadın, savcılık ifadesinde örgütün ailesiyle tehdit ederek kendisini alıkoyduğunu ve zorla silah vererek çatışmaya gönderdiğini anlattı
 20 Mayıs 2020 11:20
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Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü şüpheli ifadesinde

- Gaziantep'te terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturmada kapsamında yakalanan şüpheli kadın, örgütün zulmünü anlattı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde aralık ayında yakalanan Z.C'nin (26) ifadesi ortaya çıktı.

Hakkındaki soruşturma devam eden Suriye uyruklu Z.C'nin savcılığa verdiği ifadede, örgüt hakkında detaylı bilgiler verdi.

Suriye'de Aynularap (Kobani) yakınlarındaki köyde ailesiyle yaşadığını ve terör örgütü YPG/PKK'nın köylerine geldiğini anlatan Z.C, "Evde yalnız olduğum vakit 3 örgüt mensubu evimize geldi. Şahıslardan biri sarıldı, beni öpmeye çalıştı. 'Biz sizi özgürleştireceğiz' şeklinde sözler söyledi ve örgüte katılmam konusunda ikna etmeye çalıştılar. Ben örgüte katılmak istemediğimi söyleyince, beni ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler." ifadesini kullandı.

Daha sonra durumu ailesine anlattığını aktaran Z.C, şöyle devam etti:

"Annem ve babam 'sakın gitme' dediler. Yaklaşık bir ay sonra aynı örgüt mensupları yine eve geldi. Beni ailemle tehdit edip, zorla alarak Aynularap'ın içinde bulunan örgütün kampına götürüp bir odaya koydular. Burada yaşları 10-15 arasında değişen erkek çocuklar vardı. Bu çocuklar annelerinin yanına gitmek için ağlıyorlardı. Onları da zorla getirmişler. Yaklaşık bir saat sonra beni çağırdılar. Beni ikna etmeye çalıştırlar, kod isim vermek istediler, kabul etmedim, 'ailemin yanına gitmek istiyorum' dedim. Kabul etmediğim için beni bir hafta odaya kilitlediler. Her gün gelip ikna etmeye çalışıyorlardı. Çaresiz kaldığım için örgüte katılmayı kabul ettim."

Daha sonra bir köye götürüldüğünü, örgütsel ve silahlı eğitim verildiğini ifade eden Z.C, eğitimin ardından sözde mezuniyet töreni düzenlendiğini ve yemin ettirildiğini bildirdi.

- "Yemin etmeyince 'cezaevine' koydular"

Z.C, zorla alındığı ve ailesini göstermedikleri için yemin etmediğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yemin etmeyince 'cezaevine' koydular. Burada benim gibi yemin etmeyen köylerden topladıkları 9 kişi daha vardı. Ben bu hapishanede yaklaşık bir hafta kaldım. Her gün gelip ikna etmeye çalışıyorlardı. 'Evin' kod isimli örgüt mensubu bana bağırarak, 'kendi iradenle söz vermezsen bu hapishaneden çıkamazsın, sana yemek ve su vermeyiz' dedi, diğer örgüt mensupları da bana baskı yaptılar ama kabul etmedim. Bir hafta sonra 'Evin' kod isimli kadın, beni Aynularap'a getirdi ve beni cepheye götüreceğini söyledi. Ben yemin etmediğim için bana ceza vermek için cepheye götürecekti."

Zorla silahlı çatışmanın yaşandığı bölgeye götürüldüğünü belirten Z.C, "5-6 kişi erkek 5-6 kişi bayan vardı. Bunların içinde benim gibi yemin etmeyen kişiler de vardı. Evin, başımızdaki sorumluya Kürtçe, 'biz bunları zorla getirdik, bunlara dikkat edin kaçmasınlar' dedi." ifadelerini kullandı.

- "Buradan ya ölü ya da yaralı çıkabilirsiniz"

Daha sonra çatışmaya katıldığını ve diğer kadınların da kendisi gibi savaşmayı bilmediğini anlatan Z.C, "Yanımda bulunanlardan biri vuruldu ancak kimse yardıma gelmedi. Bir süre sonra yaşlı bir adamın gelip vurulan kişiyi aldığını gördüm. Örgüt mensupları bize 'buradan ya ölü ya da yaralı çıkabilirsiniz.' dedi." şeklinde bilgiler verdi.

Örgütten kurtulmak için kendisini ayağından vurduğunu, dışı toprakla sıvanmış panelvan tipi araçla taşındığını ve araçta kendisi gibi yaralı olduğunu belirten Z.C, gözlerini açtığında Türkiye sınırında olduğunu ve daha sonra yakalandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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