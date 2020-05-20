Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
|20 Mayıs 2020 11:23
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İzole edilen corona virüsün genom dizilimi yapılarak elde edilen sonuçlar sayesinde virüsün bulaşma modelleri ortaya çıkarıldı. İstanbul'da ise iyi gidişe rağmen durum aynı şekilde kritikliğini koruyor. İlçelerin büyük bir bölümünde corona virüs yoğunluğu ciddi seviyede izleniyor.
En az iki defa mutasyona uğradı
Sabancı Üniversitesi'nden Türk bilim insanlarının bu yöntemle yaptığı araştırmaya göre, corona virüs ayda en az iki defa mutasyona uğradı. Genom sekansları incelenen araştırma sonucuna göre, Türkiye'deki ilk corona virüs vakasının ABD, ikinci vakanın Avusturalya, ve üçüncü vakanın ise İngiltere kaynaklı olduğu tespit edildi.
İstanbul'daki corona virüs vakalarının büyük bölümünün Avrupa merkezli olduğu sonucuna ulaşıldı. Türkiye'deki iki ilde görülen corona virüs vakalarının ise Suudi Arabistan'daki örneklerle bağlantısı tespit edildi. Bilim insanları söz konusu araştırmanın sürdüğünü ve yeni genomlar elde edildikçe sonuçların kapsamlı hale geleceğini belirtiyor.
Genom haritası nasıl çıkartılıyor?
Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde bilim insanları corona virüsün bulaşma ve mutasyona uğrama süreci anlamaya çalışıyor. Virüsün değişen bölgeleri ve yapıları salgının gidişatı hakkında bilgilere sahip olunmasını sağlıyor.
Erciyes Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomunun yeni nesil sistemle dizilenerek gen haritasını elde etmişti.
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