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MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi

MSB: İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
 20 Mayıs 2020 11:29
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MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi

MSB: "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."

Anadolu Ajansı
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