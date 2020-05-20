MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi
MSB: İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.
|20 Mayıs 2020 11:29
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MSB: "İdlib'deki M 4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi. pic.twitter.com/yFdOaB0TsQT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
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