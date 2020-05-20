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6 milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştı

Bursa'da daire ve nakit para alıp senet imzalatarak piyasayı yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı öne sürülen turizmcinin yakalanması için mağdurlar seferberlik başlattı.
 20 Mayıs 2020 11:37
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6 milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştı

Mağdurlardan birisi; sırra kadem basan turizmcinin yakalanması halinde ihbarcıya 250 bin lira ödül vereceğini söyleyerek, "Giden para umurumda değil. Çok fazla canımız yandı. Gerçeklerle onu yüzleştirmek istiyorum" dedi. Bursa'da benzer şekilde 50'den fazla servis aracı sahibinin mağdur olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Bursa'da turizm servisçiliği yapan ve 200 çalışanı bulunan A.G. isimli şahıs, müteahhit ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 50 kişiyi, dairelerini ve nakit paraları alıp, çalışanlarına senet imzalatarak dolandırdı. Bazı vatandaşlardan 750 bin, bazısını ise 100 bin gibi çeşitli miktarlarda toplam 6 milyon dolandırarak kayıplara karışan A.G.'nin kaçmadan önce çevresindekilere de "Ben herkesi dolandırıp bir gece ansızın buralardan gideceğim" dediği öne sürüldü.

Polise giderek A.G. hakkında suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, A.G.'nin yakalanması için herkesten yardım bekliyor. 750 bin lira dolandırıldığını iddia eden bir vatandaş ise, "Yakalanması için kim yardım ederse gelsin benden 250 bin lirayı alsın" dedi.

A.G. tarafından dolandırılan ve müteahhitlik yapan Yunus Silahtaroğlu, "A.G. yaklaşık 2 yıl önce benden daire ve nakit para aldı. Bir arkadaş aracılığıyla bana geldiği için ipotek verdik. Burada olan bütün arkadaşlar konuyu biliyor, biz bu arkadaşa yardımcı olduk. Senetlerimiz ve sözleşmelerimiz vardı. Son bir ay içerisinde A.G. çevresindekilere herkesi dolandırıp buralardan kaçacağını söylemiş. A.G.'nin şu anda bana nakit borcu 736 bin lira. Şu an zaten benim 500 bin lira Bursa 10'uncu İcra Dairesi'nde icram var. A.G.'nin yanında çalışan arkadaşlar mağdur olmaması için ben icrayı kaldırdım. A.G. 15 Nisan'da çevresine parayı ödeyeceğini söyledi ama o tarihten sonra paralarla birlikte kayıplara karıştı" diye konuştu.

"Bulmak için kim yardımcı olursa 250 bin lira ödül vereceğim"

750 bin lira dolandırıldığını söyleyen Silahtaroğlu, "Bu görüntüyü izleyen bütün vatandaşlara sesleniyorum, A.G. isimli şahsın fotoğrafını bilen veya duyan ne kadar kişi varsa, ben A.G.'nin bulunması için 250 bin lira masraf yapacağım. A.G.'yi bulmak için kim yardımcı olursa 250 bin lira ödül vereceğim. Giden para umurumda değil çok fazla canımız yandı. Gerçeklerle onu yüzleştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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