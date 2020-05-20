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Gram altın 382 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor
 20 Mayıs 2020 11:55
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Gram altın 382 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 382 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 380,3 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 382 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lira, Cumhuriyet altını da 2.563 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.749 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 bandının izleneceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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