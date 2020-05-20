1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı.
 20 Mayıs 2020 11:56
Yazdır
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 599'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 570 bin 583 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (308 bin 705), İspanya (278 bin 803), Brezilya (271 bin 885), İngiltere (248 bin 818), İtalya (226 bin 699), Fransa (180 bin 809) ve Almanya (177 bin 827) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 151 bin 615'e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (124 bin 603), Hindistan (106 bin 886), Peru (99 bin 483), Çin (82 bin 965), Kanada (79 bin 112), Suudi Arabistan (59 bin 854) Belçika (55 bin 791) ve Meksika (54 bin 346)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 325 bin 156 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 1 milyon 970 bin 918 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 704 bin 525 aktif enfekte vaka bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Barış Pınarı Harekatı bölgesine 3 tır insani yardım
20 Mayıs 2020 11:28		 Sağlık pasaportu geliyor
20 Mayıs 2020 09:13
Princeton Üniversitesi: Sıcaklıklar, beklendiği gibi virüsün yayılmasını engellemeyecek
20 Mayıs 2020 01:22		 Easyjet'ten kötü haber: 9 milyon yolcunun bilgileri çalındı
19 Mayıs 2020 19:42
DSÖ'ye uluslararası 'koronavirüs' soruşturması kararı
19 Mayıs 2020 16:46		 Oxford'un geliştirdiği aşı virüsten sadece 2 ay koruyabildi
19 Mayıs 2020 15:42
Çaldığı paraları paylaştı, çatıda yakalanadı
19 Mayıs 2020 14:28		 Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 900 bini geçti
19 Mayıs 2020 11:56
Trump, virüs korkusundan doktorların tehlikeli dediği ilacı kullanıyor
19 Mayıs 2020 11:41		 Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 320 bini geçti
19 Mayıs 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Bir ilde yaygın test dönemi başlıyor, günlük 2500 test yapılacak13:40 - 'Yetenek Kapısı' öğrenci ile işvereni online buluşturacak13:37 - Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak13:31 - Bakan Varank: OSB'lerde vaka oranları çok düşük13:25 - Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek13:22 - MFÖ'den, dillere pelesenk olacak, maske şarkısı13:20 - İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı13:20 - Adalet Bakanı, İKM'lerle iftarda bir araya geldi13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Hakkari'de binbir çeşit çiçekten bal üretimi başladı
13:09 - 'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'13:07 - Sosyal mesafeyi unutup, film gibi yangını izlediler13:03 - Köpek besleme kavgası... Patates, soğan attılar13:02 - Toplam 25 ilde maske takma zorunluluğu uygulanıyor12:59 - AFAD Başkanı: Kullandığımız her yazılım Linux tabanlı olmalı12:57 - Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması12:57 - Apartmanda kapıştılar! Sağlık çalışanı yüzüne tükürdü testi pozitif çıktı12:56 - Bilgisayarı olmayan öğrencinin el yazısıyla yazdığı ödevi beğeni topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması
729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 5
bilmediği bir şey yok maşallah 2
19 mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden doktor 1
murat özarı 2
acı biber 2
şu an çalan şarkı 1
bulutsuzluk özlemi 2
ziftlenmek 2
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
adam 5
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam