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Koronavirüs sürecinde 'klima' uyarısı

DÜ Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen:- "Klimalar kronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta. Ancak evdeki klimaların çok düzenli aralıklarla filtrelerinin değiştirilmesi, hijyen yapılması, bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor"
 20 Mayıs 2020 11:27
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Koronavirüs sürecinde 'klima' uyarısı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Çocuk Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Velat Şen, yaz aylarının gelmesiyle klima kullanımının artacağını belirterek, "Klimalar kronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta." dedi.

Pandemi hastanesi olarak hizmet veren DÜ Kalp Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitelerinden sorumlu Doç. Dr. Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarının yaklaştığına değinerek, koronavirüs, diğer solunum yolu virüsleri ve bakteri gibi mikroorganizmalarla mücadele için ev ve çalışma ortamlarının havalandırılmasının önemine işaret etti.

Şen, klimalı ortamlarda özelikle yaşlı, bebek, çocuk ve bağışıklık sistemi zayıf olanların daha da hassasiyet göstermeleri gerektiğini bildirdi.

- "Virüsün yayılım hızının daha da azalacağını düşünüyoruz"

Koronavirüse yönelik çalışmalarda güneş ışığı ve nem oranının virüsün sağ kalmasını etkilediğinin görüldüğüne dikkati çeken Şen, şunları belirtti:

"Havalar gittikçe ısınmaya başladı. Özelikle ülkemiz gibi yaz aylarını çok sıcak geçiren bölgelerde virüsün etkinliği giderek azalacak. Yapılan çalışmalarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsviçre'nin içerisinde bulunduğu çalışmada yazın sıcak havayla beraber buna bağlı nem oranının düşmesiyle virüsün hareket kontrolü daha kolay olacaktır. Ancak tamamen kontrol altına alınacağı veya önlemlerin alınmaması anlamına da gelmemektedir. Ancak virüsün yayılım hızının daha da azalacağını düşünüyoruz."

- "Klima bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor"

"Havaların ısınmasıyla bugünlerde Türkiye'nin birçok kesiminde özelikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde klima kullanımının artacağını söyleyen Şen, vatandaşlara, bulundukları ortamlardaki pencereleri açıp, dış ortamdan hava almaları ve nem oranını ideal bir düzeyde tutmaları önerisinde bulundu.

Şen, klimaların iç hava ortamını serinleterek bir konfor sağladığını fakat hava yoluyla bulaşan bazı mikroorganizmalar için aynı zamanda bir kaynak görevini de üstlendiğini dile getirerek, şu uyarıları yaptı:

"Klima yoluyla bulaşan ve klima hastalığı olarak bilinen 'lejyoner hastalığı' bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde uygun önlem alınmasa üst solunum yoluyla başlayıp sonrasında zatürre hastalığına ilerleyebilmekte ve ağır sağlık sonuçlarına neden olabilmektedir. Koronavirüs için aynı şeyi söylemek doğru değil. Klimalar çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki koronavirüs için bir kaynak oluşturmamakta. Ancak evdeki klimaların çok düzenli aralıklarla filtrelerinin değiştirilmesi, hijyen yapılması, bakımlarının belirli periyotlarla yapılması gerekiyor."

Klimada filtrasyon mekanizmalarının sağlıklı olması gerektiğini belirten Şen, sosyal mesafeye dikkat edilerek, bakımı yapılmış, filtreleri değiştirilmiş, temizliği yapılmış klimaların bulunduğu ortamda olmanın sakınca oluşturmayacağını aktardı.

- Karantinada bulunanlara uyarı

Şen, koronavirüsün sıcaklığın 20 derecenin üzerinde yine nemin yüzde 40-50'nin üzerinde olduğu ortamlarda çok daha iyi kontrol edildiğinin bilindiğini anlatarak, izolasyon sürecinde olan, karantinada bulunanların ortam sıcaklığını uygun koşullarda sağlaması gerektiğini belirtti.

Daha düşük sıcaklıklarda ise bu virüsün yaşamsal sürelerinin daha uzun olduğunu dile getiren Şen, "Bu nedenle karantinada kalan hastalarımıza ortamın sıcaklığını çok düşürmemelerini ve nem ayarını iyi yapmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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