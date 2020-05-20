Ziya Selçuk, LGS örnek sorularını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı
|20 Mayıs 2020 12:28
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik MEB tarafından hazırlanan örnek soru kitapçığında sayısal bölümden 20, sözel bölümden 25 soruya yer verildi.
Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan örnek sorulara, https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilecek.
2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayında.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 20, 2020
Bu süreçte yanınızda olmaya devam edeceğiz.
Örnek soru kitapçığına linkten ulaşabilirsiniz.
Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.https://t.co/ngzrlL9gql
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