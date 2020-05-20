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Emniyetten sosyal medyadaki araç yakma ve saldırı görüntülerine açıklama
Hatay Emniyet Müdürlüğü, bir kadının yaralanması ve araçlara zarar verilmesiyle ilgili sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin olayın ardından gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklandığını bildirdi.
|20 Mayıs 2020 12:46
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Emniyet Müdürlüğünden, 1 Mart'ta merkez Antakya ilçesinde meydana gelen, araç yakma ve saldırı olayına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Olayın ardından çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1 Mart'ta, saat 01.10 sıralarında Suriye uyruklu Delal S. kesici aletle yaralanması ve Suriyeli şahıslara ait araçlara zarar verilmesiyle ilgili, şüphelilerden İ.K. olay günü, S.D. ve Y.D. 2 Mart'ta yakalanmışlardır. Şüphelilerden S.D. ve İ.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmış, Y.D. tutuklanmıştır."
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