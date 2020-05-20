Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması
|20 Mayıs 2020 12:57
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in yeni hükümetinin Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklamasının, İsrail'in işgal politikasının yeni adımı olduğunu bildirdi.
Kalın, yaptığı yazılı açıklamada,"İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"İsrail'de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklaması, İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan işgal politikasının yeni bir adımıdır" ifadelerini kullanan Kalın, dünyanın bu pervasızlığa "dur" demesi gerektiğini belirtti.
Kalın, Filistin halkını yok sayan hiçbir plan ve girişimin meşruiyetinin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"İlhak ve işgal politikalarını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenler bu suçun ortaklarıdır. Filistin meselesinde sorun işgalin kendisidir. Kudüs'ün dini, tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik adımları da şiddetle reddediyoruz. Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs kutsalımızdır. Kudüs, emanetimizdir. Emanete ihanet eden herkes tarih önünde hesap verecektir. Filistin toprakları Filistinlilere aittir. Kimsenin onun bir karışını bile birilerine peşkeş çekmeye hakkı yoktur. İslam ülkeleri bu konuda acilen adım atmalı ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkını ve topraklarını korumalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
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