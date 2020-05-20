1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İsrail'de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklaması, İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan işgal politikasının yeni bir adımıdır
 20 Mayıs 2020 12:57
Yazdır
Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in yeni hükümetinin Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklamasının, İsrail'in işgal politikasının yeni adımı olduğunu bildirdi.

Kalın, yaptığı yazılı açıklamada,"İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail'de yeni kurulan hükümetin yemin töreninde Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklaması, İsrail'in uluslararası hukuku yok sayan işgal politikasının yeni bir adımıdır" ifadelerini kullanan Kalın, dünyanın bu pervasızlığa "dur" demesi gerektiğini belirtti.

Kalın, Filistin halkını yok sayan hiçbir plan ve girişimin meşruiyetinin olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlhak ve işgal politikalarını doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenler bu suçun ortaklarıdır. Filistin meselesinde sorun işgalin kendisidir. Kudüs'ün dini, tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik adımları da şiddetle reddediyoruz. Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs kutsalımızdır. Kudüs, emanetimizdir. Emanete ihanet eden herkes tarih önünde hesap verecektir. Filistin toprakları Filistinlilere aittir. Kimsenin onun bir karışını bile birilerine peşkeş çekmeye hakkı yoktur. İslam ülkeleri bu konuda acilen adım atmalı ve İsrail'in işgal ve ilhak politikasına karşı Filistin halkını ve topraklarını korumalıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: OSB'lerde vaka oranları çok düşük
20 Mayıs 2020 13:31		 'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'
20 Mayıs 2020 13:09
Sağlık Bakanı, Mazhar Alanson yerine bakın kimi aradı
20 Mayıs 2020 12:55		 MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi
20 Mayıs 2020 11:29
'Tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye genişbant erişimi sağlayacağız'
20 Mayıs 2020 10:31		 Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki
20 Mayıs 2020 05:42
Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür
20 Mayıs 2020 05:41		 Bakan Koca: Risk devam ediyor, tedbirlere uyalım
20 Mayıs 2020 05:39
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
20 Mayıs 2020 02:27		 Türkiye'den, Yunanistan'a '19 Mayıs' tepkisi
20 Mayıs 2020 00:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Bir ilde yaygın test dönemi başlıyor, günlük 2500 test yapılacak13:40 - 'Yetenek Kapısı' öğrenci ile işvereni online buluşturacak13:37 - Yeni YÖK'e yakışan koordinasyon olmalı. Yoksa kadrolar boş kalacak13:31 - Bakan Varank: OSB'lerde vaka oranları çok düşük13:25 - Bakan Pekcan: Turquality markaları 5'er yıl desteklenecek13:22 - MFÖ'den, dillere pelesenk olacak, maske şarkısı13:20 - İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı13:20 - Adalet Bakanı, İKM'lerle iftarda bir araya geldi13:17 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Hakkari'de binbir çeşit çiçekten bal üretimi başladı
13:09 - 'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'13:07 - Sosyal mesafeyi unutup, film gibi yangını izlediler13:03 - Köpek besleme kavgası... Patates, soğan attılar13:02 - Toplam 25 ilde maske takma zorunluluğu uygulanıyor12:59 - AFAD Başkanı: Kullandığımız her yazılım Linux tabanlı olmalı12:57 - Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması12:57 - Apartmanda kapıştılar! Sağlık çalışanı yüzüne tükürdü testi pozitif çıktı12:56 - Bilgisayarı olmayan öğrencinin el yazısıyla yazdığı ödevi beğeni topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Türkiye ile Katar arasında yeni swap anlaşması
729 denizciden 724'ü FETÖ'cüydü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Atopi 1
Gündemi sözlükten takip etmek 5
trt haber'de atatürk isminin silinmesi 2
yasak olan bölgeye girme isteği 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 2
kıvılcım nickli yazar 2
mevsim normallerinin üstünde 3
foşur foşur 1
ziftlenmek 2
havl 2
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam