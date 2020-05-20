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Apartmanda kapıştılar! Sağlık çalışanı yüzüne tükürdü testi pozitif çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.'nin "Ben ambulansla akşama kadar koronavirüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı.
 20 Mayıs 2020 12:57
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Apartmanda kapıştılar! Sağlık çalışanı yüzüne tükürdü testi pozitif çıktı

Gölcük'e bağlı Değirmendere Mahallesi Kestanelik Sokak'taki sitede oturan Fatma A., iddiaya göre, 12 Mayıs'ta apartmanda oturan çocuklara gürültü yaptıkları gerekçesiyle bağıran, karşı daire komşusu M.K. ile apartmanda yaşayanlarla birlikte tartıştı.

Ateş, şikayet dilekçesinde, M.K. isimli kadın sağlık çalışanının olay günü, "Ben ambulansla akşama kadar koronavirüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek, üzerine yürüyüp, yarım metre mesafeden kendisine tükürdüğünü ileri sürdü. Ateş, ayrıca M.K.'nin iş kıyafetlerini kapısının önüne poşetin ağzı açık halde koyduğunu, site yönetimine durumu bildirmesi üzerine kıyafetleri içeri aldığını belirtti.

KARANTİNAYA ALINDI

Fatma A.'in, sağlık çalışanı komşusunun kapısının önüne iş kıyafetlerini koyduğunu ve yüzüne tükürüldüğünü iddia etmesi üzerine 'Covid-19' testi yapıldı. A., sonucun pozitif çıkmasının ardından yerleştirildiği yurtta karantinaya alındı. Fatma A., dilekçesinde, "Bu ruh yapısında olan birinin sağlık çalışanı olarak görevine devam etmesi ne kadar doğru bilmem ama yetkili mercilerin mutlaka konuya müdahale edeceğine inancım tamdır. Bizim tüm kamu görevlilerine olduğu gibi sağlık çalışanlarına da saygımız sonsuzdur ancak bu tip sağlık çalışanlarına değil" dedi.

'EŞİMİN YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞ'

Karantinaya alınan Fatma A.'in eşi İsmail A. ise komşularından şikayetçi olduklarını söyleyerek, "Sağlık çalışanı benim kapı komşum. Kendisi 2 yıldan beri çocuklara baskı uyguluyor hatta 2 sene önce benim kızımı da dövdü. Komşuluk ilişkilerinden dolayı biz kendisini ve olayı emniyete şikayet etmedik. İdare ettik bu zamana kadar. Son olarak koronavirüs salgını başladıktan sona iş yerinde kullandığı kıyafetleri her gün kapının önüne bırakıyordu. Kendisini uyarmamıza rağmen kaldırmadı, daha sonra site yönetimine bildirdikten sonra kaldırdı. Ayın 12'sinde kadınlar arasında bir tartışma çıktı site bahçesinde. Sağlık çalışanı olan kadın, eşim ve sitede bulunan diğer kadınlar tartışmaya başladı. Eşime 'Ben koronavirüslü hasta taşıyorum. Ben de koronavirüs taşıyor olabilirim' diyerek yaklaşıyor ve yüzüne tükürüyor" dedi.

'SANA AMBULANS GÖNDERTMEYECEĞİM' DEMİŞ:

Sağlıkçı komşularından şikayetçi olduklarını belirten İsmail A., "Bu olay emniyete yansıdı, savcılık talimatıyla eşimi ve sağlık çalışanı kadını koronavirüs testine gönderiyorlar. Eşimin test sonucu pozitif çıkıyor ama sağlık çalışanı kadının testi negatif çıkıyor. Eşim şu an karantina altında. Sağlık çalışanında negatif çıkması onun suçunu hafifletmez. Öldürmeye teşebbüs etti. 'Bende koronavirüs var, sana da bulaştıracağım. Ambulanslar benim emrimde sana da ambulans göndertmeyeceğim' gibi şeyler söylemiş kendisi eşime. Biz ondan şikayetçiyiz, bizi ölümle tehdit ediyor, korkuyoruz. Çocuklarımız korkudan dışarı çıkamıyor. Komşularımızın da çocukları aynı şekilde kendisinden korkuyor" diye konuştu.

'FATMA ABLAYA YÖNELİP YÜZÜNE TÜKÜRMÜŞ': Sağlık görevlisinin, Fatma .'in yüzüne tükürdüğünü ileri süren site sakinlerinden Ü. T. ise "Burada kadınlar tartışıyordu. Sağlık çalışanı kadın, Fatma ablaya yönelip, yüzüne tükürdü. O sıra bağırışlar oldu ve geri kaçtı. Daha önce sitede hep çocuklar yüzünden kavga ediyorlardı. Yine öyle oldu bu sefer sinirlendi ve gerildi. Bir hamle yaptıktan sonra tükürdü ve diğer kadınlar araya girince geri çekildi. Olayın ardından Fatma ablanın testi pozitif çıkmış. Şu anda kendisi karantinada" dedi.

TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞ: Sağlık görevlisi M.K.'nin ismini açıklamayan eşi de "Eşimin testi negatif çıktı. Bu konuda suçlu kim? Biz mi bulaştırmış oluyoruz? Ben de onlardan şikayetçi oldum. Eşimin bütün arkadaşları da negatif çıktı. Eşim pozitif çıksaydı bana da bulaştırırdı ve çocuklarıma da bulaştırırdı. Kendileriyle mahkemede görüşeceğiz" diye konuştu.
DHA
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