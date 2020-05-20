Toplam 25 ilde maske takma zorunluluğu uygulanıyor
|20 Mayıs 2020 13:02
|Yazdır
- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek başına koruyucu özelliği olmayan ancak sosyal mesafe kuralıyla virüsle mücadelede önemli bir tedbir olarak öne çıkan maske kullanımı, 25 ildeki hıfzıssıhha kurulu tarafından zorunlu olarak uygulanıyor.
"Kontrollü sosyal hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler, kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
Türkiye genelinde şu ana kadar Hıfzısıhha Kurulları tarafından, 10'u büyükşehir olmak üzere 25 kentin her yerinde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 13 şehirde ise bazı noktalarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.
- 25 ilde maske zorunluluğu
Büyükşehirler Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya ve Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Bolu, Bartın, Burdur, Düzce, Isparta, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Rize, Siirt ve Uşak'ta sokağa çıkanlar maske takmak zorunda.
Bazı illerde cadde sokaklar itibariyle uygulanıyor
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 25 ilin yanı sıra İzmir, Gaziantep, Giresun, Karaman, Kayseri, Ordu, Trabzon, Tunceli, Van, Kırıkkale ve Manisa'nın merkez ve bazı ilçelerindeki bir kısım cadde ve sokaklarda, ayrıca Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Denetimlerin arttırıldığı maske kullanımı konusunda uyarıları dikkate almayanlara para cezası kesiliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adalet Bakanı, İKM'lerle iftarda bir araya geldi
20 Mayıs 2020 13:20
|AFAD Başkanı: Kullandığımız her yazılım Linux tabanlı olmalı
20 Mayıs 2020 12:59
|Bakan Varank 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıttı
20 Mayıs 2020 12:17
|100 bin konut kuraları ne zaman tamamlanıyor?...Bakan tarih verdi
20 Mayıs 2020 11:53
|Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
20 Mayıs 2020 11:23
|Virüsün yeni merkezi Brezilya felakete sürükleniyor
20 Mayıs 2020 11:05
|Öğretmenler kapı kapı dolaşarak maske dağıtıyor
20 Mayıs 2020 11:02
|Bakan Kasapoğlu karantinaya alınanların sayısını açıkladı
20 Mayıs 2020 10:51
|BDDK, TL işlem sınırlamasını iki kuruluş için kaldırdı
20 Mayıs 2020 09:58
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
20 Mayıs 2020 08:53