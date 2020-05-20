Sosyal mesafeyi unutup, film gibi yangını izlediler
Bursa'da, 3 katlı bir binanın terasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Film izler gibi söndürme çalışmalarını izleyen mahallelinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü
|20 Mayıs 2020 13:07
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Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi'ndeki 3 katlı bir binanın terasında akşam saatlerinde yangın çıktı. İftar öncesi yakılan mangaldan çıktığı öne sürülen yangın, üzeri kapalı olan terasın çatısını sardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada sokağa dökülen mahalleli, film izler gibi yangını seyretti. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Bu sırada vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları bu konuda uyararak dağılmalarını sağladı.
İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.
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