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'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oylarında yaşanan düşüşle ilgili olarak "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun puanlarından bir kısmını çekmişler" dedi.
 20 Mayıs 2020 13:09
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'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'
Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Koronavirüs sürecinde anketler ne gösteriyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüs sadece sağlık alanında etkili oluyor diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz" diye başladı.

Selvi, GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın değerlendirmelerine de yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra normal olarak ikinci sırada ana muhalefet partisinin lideri olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi beklenir. Ama öyle değil. Kılıçdaroğlu önceden bir-iki basamak gerideydi. Şimdi 8'inci sıraya gerilemiş. Bu süreçte Kılıçdaroğlu vahim bir hata yapmadı. O nedenle GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ı arayıp bunun nedenini sordum. 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun puanlarından bir kısmını çekmişler' dedi. İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan üst sıralarda yer alıyorlar.

Hürriyet
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