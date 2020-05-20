İkitelli-Ataköy Metro Hattı'nda rayların döşenmesine başlandı

AÇIKTA, YAŞI BEKLEMEK İÇİN İSTİFA MEMURU MAĞDUR EDEN UYGULAMA Bir üniversitemizde yaşanan olayda, hizmetini tamamlayan ve yaşı beklemek için 2017 yılında istifa eden bir memura, 22.07.2019 tarihinde emekli olabileceği söylenmiştir. Ancak ayrılan memur 12.4.2018 tarihinde emekliliği hak etmiştir. 5 Şubat 2019'da tesadüfen kuruma uğrayan memura emekli olabileceği bildirilmiştir. Peki bu halde 11 aylık emekli maaşı kaybı ödenir mi?