Adalet Bakanı, İKM'lerle iftarda bir araya geldi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, izolasyon süreci devam eden infaz koruma memurlarıyla iftarda biraraya geldi.
|20 Mayıs 2020 13:20
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, izolasyon süreci devam eden infaz koruma memurlarıyla iftarda biraraya geldi.
Her masaya iki kişinin oturduğu İftar programı, CTE Ankara Eğitim merkezinde yapıldı. Bakan Gül, sınırlı sayıda katılan personelin şahsında, izolasyon kurallarına sıkı sıkıya uyan tüm CTE personeline teşekkür etti.
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