MFÖ'den, dillere pelesenk olacak, maske şarkısı
MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
|20 Mayıs 2020 13:22
|Yazdır
MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson
ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son
görüntüsü dikkat çekti.
Uğur, geçen ay ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı.
Söz konusu çağrı videosu Fuat Güner'in kişisel Instragram hsabında yayınlandı.
Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı. Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret
20 Mayıs 2020 09:52
|Haluk Bilginer İngiliz dizisinde başrol oldu
20 Mayıs 2020 09:20
|Berdan Mardini'nin gül yağı ve gül suyu fabrikası hizmete girdi
19 Mayıs 2020 14:34
|Acun Ilıcalı'nın satın almak istediği Futbol Kulübü Başkanı'ndan açıklama
19 Mayıs 2020 11:21
|Kim Milyoner Olmak İster'de 'Sabri' sorusu
19 Mayıs 2020 10:07
|Jülide Ateş'ten Ece Üner'e yanıt: Sahadan gelmiyorlar diyenlere selam
18 Mayıs 2020 10:04
|Ersin Korkut'u teselli etmek için bakın ne yaptılar?
17 Mayıs 2020 16:10
|Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
16 Mayıs 2020 22:11
|Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı
16 Mayıs 2020 13:57
|Çukur dizisinin akıbeti belli oldu
15 Mayıs 2020 09:20