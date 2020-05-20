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MFÖ'den, dillere pelesenk olacak, maske şarkısı

MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
 20 Mayıs 2020 13:22
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MFÖ'den, dillere pelesenk olacak, maske şarkısı

MFÖ grubunun solistlerinden biri olan Özkan Uğur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kameralar karşısına geçti. Grup arkadaşları Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maskeni tak" çağrısı yapan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
Uğur, geçen ay ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

Söz konusu çağrı videosu Fuat Güner'in kişisel Instragram hsabında yayınlandı.

Özkan Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Gülhane Parkı'nda düzenlenen konsere, tedavisi nedeniyle katılamamıştı. Konser sırasında konuşan Fuat Güner, kanser tedavisi gören Özkan Uğur'un çok istemesine karşın doktorunun risk uyarısı nedeniyle aralarında olmadığını açıklamıştı.

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