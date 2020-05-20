Bakan Varank: OSB'lerde vaka oranları çok düşük
Bakan Varank: Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde
|20 Mayıs 2020 13:31
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Bakan Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor" dedi.
"Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Kovid-19 testleri düzenli olarak testler yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde"
"Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor" dedi.
"İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde devreye almak istiyoruz."
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