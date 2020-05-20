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Bir ilde yaygın test dönemi başlıyor, günlük 2500 test yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan kontrollü sosyal hayat döneminin ilk adımlarından biri olan yaygın test uygulamasına önümüzdeki haftalarda Samsun'da başlanıyor. Uygulama kapsamında ortalama 2,5 bin test yapılması öngörülüyor.
 20 Mayıs 2020 13:47
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Bir ilde yaygın test dönemi başlıyor, günlük 2500 test yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan kontrollü sosyal hayat döneminin ilk adımlarından biri olan yaygın test uygulamasına önümüzdeki haftalarda Samsun'da başlanıyor. Uygulama kapsamında ortalama 2,5 bin test yapılması öngörülüyor.

Yaygın test uygulaması ve bu kapsamda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sağlık müdürlüğü korona test ekiplerinin yeni dönemde Sağlık Bakanlığı TÜİK ortak çalışmasıyla belirlenen, korona belirtisi göstermeyen kişilere de PCR ve antikor testi yapacağını, bu yöntem sayesinde kişilerin hem taşıyıcılık, hem koruyuculuk hem de bağışıklık durumu hakkında fikir sahibi olacaklarını söyledi.

"Artık pozitif vakalarda tüm hane halkına belirti olmasa da test yapılacak"

Türkiye genelinde 150 bin kişiye yapılacak test çalışmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Muhammet Ali Oruç, "Testlerin daha fazla yaygınlaştırılarak yapılması vaka sayılarının azalmaya başladığı dönemde oldukça önemli. Çalışmayla olası gizli pozitiflerin ve hastalığı belirti göstermeden atlatmış 'sessiz hastalar' tespit edilecek. Böylelikle vakaların tekrar yükselmesinin önüne geçilebilecek. Önümüzdeki haftalarda bakanlığın talimatıyla başlatılacak testler için Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 48 mobil numune alma ekibi oluşturuldu. Bu kapsamda test protokollerini de yeniden düzenledik. Artık pozitif vakalarda tüm hane halkına belirti olmasa da test yapılacak. Ayrıca vaka sayısının artabileceği kalabalık noktalarda da gruplara test yapılmaya başlanacak. Huzurevi ve cezaevi gibi toplu alanlarda çalışan personele de test uygulamasını başlattık" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından olası ikinci dalganın önüne geçmek için her türlü önlemin aldığını, kişilerin rehavete kapılmadan önlemleri sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Oruç, ayrıca şunları söyledi:

"Dışarıdaki hayatı, eski günlerinizi özlemenizden daha doğal bir şey olamaz ama lütfen maske takmadan evinizden çıkmayın, gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, dışarı çıkmak zorundaysanız, riski görüp sosyal mesafenize dikkat edin. Bana bir şey olmaz cümlesini hayatınızdan çıkarın. Bu kadar özen gösterilen mücadelenin heba olup gitmesine izin vermeyin."
İhlas Haber Ajansı
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