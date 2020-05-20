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9 pozitif vaka çıkan İŞKUR şubesi kapılarını kapattı

İnegöl İş-Kur Müdürlüğü'nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sonucun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonra ermesiyle kurum geçici olarak vatandaşlara hizmet vermiyor. Gelen vatandaşlar kurumun kapalı olmasından dolayı geri dönüyorlar
 20 Mayıs 2020 14:16
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9 pozitif vaka çıkan İŞKUR şubesi kapılarını kapattı

İnegöl İş-Kur Müdürlüğü'nde 9 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu sonucun ardından kurum müdürüyle birlikte 27 kişi evlerinde karantinaya alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması sonra ermesiyle kurum geçici olarak vatandaşlara hizmet vermiyor. Gelen vatandaşlar kurumun kapalı olmasından dolayı geri dönüyorlar

Dünyayı yakıp kavuran korona virüsü vakaları alınan tedbirler kapsamında düşüşe geçti. İnegöl Milli İrade meydanında bulunan İş-Kur Müdürlüğü'nde çalışan bazı personelin rahatsızlanması neticesinde yapılan test sonucu 9 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine müdürlükte görev yapan tüm personel karantinaya alındı. Evlerinde tedavileri devam eden personelin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle kurum binası açılmadı. Gelen vatandaşlar geri dönerken kapıya her hangi bir duyurunun yazılmamasından dolayı vatandaşlar neden kapalı olduğuna anlam vermediler.
İhlas Haber Ajansı
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