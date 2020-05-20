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Öğretmenler yeni eğitim yılında canlı derslerin devam etmesini istedi

Öğretmenlerin yeni eğitim yılında da canlı derslere devam edilmesi isteği üzerine Bakan Selçuk, "Siz yeter ki isteyin. Biz sizin için her türlü imkanı hazırlarız." ifadelerini kullandı.
 20 Mayıs 2020 14:25
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Öğretmenler yeni eğitim yılında canlı derslerin devam etmesini istedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kars'ta görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kars'taki eğitimcilerle video konferansla bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleşen buluşmaya, Ziya Selçuk Bakanlıktaki toplantı salonundan, Kars'taki idareci ve öğretmenler ise evlerinden katıldı. Meslektaşları "Ziya Öğretmen"i Türk bayraklarıyla karşıladı.

Kars'ta görev yapan öğretmenler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak basışının 101'inci yıl dönümünde birlik ve beraberlik dileklerini paylaştı, Kadir Gecesi'nin tüm dünyaya ve Türkiye'ye sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Öğretmenler Kağızman ilçesinde yapılan operasyonda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için evlerinin en özel köşelerine Türk bayrakları astı.

Buluşmada öğretmenler Bakan Selçuk'a sorularını yöneltti ve önerilerini paylaştı.

Edebiyat öğretmeni Ümmühan Tetik gençlere yazdığı şiiri okudu, öğretmen Murat Erkmen'in ilkokul öğrencisi kızı da şiiriyle coşkuya katıldı.

Öğretmen Murat Çelik de ilçedeki eğitim seferberliği anlattı. İhtiyaç sahibi öğrencileri el birliğiyle desteklediklerini ve yeni doğum yapmış öğretmenlerin bile uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerini yalnız bırakmadığını, canlı dersler yaptığını dile getirdi.

Öğretmenler, öğrencilerinin Kars davetini Bakan Selçuk'a iletti.

Çocuklar Selçuk'u top oynamak için okullarına davet etti, Bakan Selçuk da memnuniyetle daveti kabul ettiğini belirtti.

Öğretmen akademisi isteği üzerine Selçuk, Karslı meslektaşlarına, ulusal ve uluslararası birçok akademisyenin desteğiyle Kars Öğretmen Akademisi'nin hemen kurulacağı müjdesini verdi.

Bakan Selçuk, özel selam isteklerini de kırmayarak, Kadriye Kaya'nın öğrencilerine, "Sizi çok seviyorum" diye seslendi.

Öğretmenlerin yeni eğitim yılında da canlı derslere devam edilmesi isteği üzerine Bakan Selçuk, "Siz yeter ki isteyin. Biz sizin için her türlü imkanı hazırlarız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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