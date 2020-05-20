1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir" dedi.
 20 Mayıs 2020 14:51
Yazdır
Erdoğan: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, yeni reform paketleriyle ilgilendiklerinin sinyalini vererek; hakim ve savcılığın para kazanmak isteyenler için yanlış bir meslek seçimi olduğunu söyledi.

"ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR SÖZÜ REHBER OLMALI"

23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesleğe kabulleri yapılan 23. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımızın kura töreninin hayırlı olmasının diliyorum. Bugün 1379 hakim ve savcımıza meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Mahkeme salonları ve adliye binalarında yazan 'adalet mülkün temelidir' sözü daima sizlerin rehberi olmalı." sözlerine yer verdi.

"ŞAN ŞÖHRET İSTEYEN YANLIŞ MESLEK SEÇMİŞTİR"

Erdoğan açıklamasının devamında, "Hakim ve Savcı'nın asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Adil bir vicdana sahip olmayan hakimlerin elinde en iyi kanun bile bir zulüm aracına dönüşebilir. İnsanların adalet güvenmediği bir toplumda huzur düzeni sağlanamaz.Türkiye geçmişte çeşitli dönemlerde bu sıkıntıları yaşamıştır. Kimi zaman FETÖ gibi terör örgütlerinin etkisi altına giren adalet sistemimiz milletimizin gözünde epeyce örselenmiştir. FETÖ'nün kumpasları da acı izler bırakmıştır. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının idamı da 12 Eylül yargılanmaları da FETÖ ihanet çetesinin kumpasları da acı izler bırakmıştır. Sizlerden vicdanınızı ve imzanızı hiçbir gücün emrinize vermemenizi istiyorum. İçinizde çok para kazanmak isteyen varsa, şan şöhret isteyen varsa yanlış mesleği seçmiştir. Sizin esas göreviniz sessiz sedasız üzerinize düşeni yapmaktır. Üstleneceğiniz ağır yükün bilincinde olduğunu biliyorum." dedi.

"YENİ REFORM PAKETLERİYLE MİLLETİMİZİN HUZURUNDA OLACAĞIZ"

Bu alanda standartları yükseltecek çalışmaların hazırlığından bahseden Erdoğan, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, attığınız her adımda verdiğiniz her kararda yanınızda olacağımdan şüpheniz olmasın. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması
20 Mayıs 2020 15:17		 Erdoğan: Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?
20 Mayıs 2020 15:04
Bakan Varank: OSB'lerde vaka oranları çok düşük
20 Mayıs 2020 13:31		 'Kılıçdaroğlu anketlerde Yavaş ve İmamoğlu'nun gerisinde'
20 Mayıs 2020 13:09
Sözcü Kalın'dan 'İsrail'in Batı Şeria'yı İşgal Planı' açıklaması
20 Mayıs 2020 12:57		 Sağlık Bakanı, Mazhar Alanson yerine bakın kimi aradı
20 Mayıs 2020 12:55
MSB: İdlib'de 12. Türk- Rus devriyesi gerçekleştirildi
20 Mayıs 2020 11:29		 'Tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye genişbant erişimi sağlayacağız'
20 Mayıs 2020 10:31
Kalın'dan İsrail'in ilhak ve işgal planına tepki
20 Mayıs 2020 05:42		 Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür
20 Mayıs 2020 05:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:34 - FETÖ'den yargılanan eski dernek başkanı tahliye edildi15:30 - Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?15:29 - Nişana giden 4 kişide virüs çıktı, 16 kişi karantinaya alındı15:23 - Erzurum'da bir mahalle karantinaya alındı15:17 - Bakan Albayrak'tan 'swap' açıklaması15:07 - Van'da bir mahallede daha taziye karantinası15:04 - Erdoğan: Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?14:56 - Avrupa'nın göbeğinde vizon paniği: İnsanlara virüs bulaştırmışlar14:51 - Erdoğan: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir14:45 - Erciyes Üniversitesi, hayvanlar üzerinde aşı denemesine başladı
14:40 - Meteoroloji açıkladı... Bayramda hava nasıl olacak?14:30 - Vefa ekibine yapılan saldırıyla ilgili gizlilik kararı14:25 - Öğretmenler yeni eğitim yılında canlı derslerin devam etmesini istedi14:16 - 9 pozitif vaka çıkan İŞKUR şubesi kapılarını kapattı14:10 - Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?14:06 - Van'da taziye çadırları nedeniyle pozitif vakalar artıyor13:58 - Bakan Pakdemirli: En fazla yaş meyve ve sebzeyi çöpe atıyoruz13:54 - Tarımda drone kullanımı ilk o ilde başlayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Ercüment Ovalı, tepkiler üzerine, twitter hesabını kapattı
'İstanbul ve diğer şehirler ne zaman karantinadan kurtulacak?'
Türkiye'deki ilk korona vakasının kaynağı ortaya çıktı
Bekçi, sizi zengin edeceğim deyip 6 mesai arkadaşını dolandırdı
Benzin ve motorine çifte zam geliyor
TRT, hatalı ifade için, personele soruşturma açtı
Şahsen nasıl başvuru olacak Sayın Rektör?
Açıkta, yaşı beklemek için istifa memuru mağdur eden uygulama
Bankaların çağrı merkezlerini kapsayan 6 yeni düzenleme
Bir ilde yaygın test dönemi başlıyor, günlük 2500 test yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 2
foşur foşur 1
şu an çalan şarkı 1
pepsi 4
acı biber 2
adam 5
ziftlenmek 2
kadir gecesi 4
renk vermemek 2
mevsim normallerinin üstünde 3
SON İLANLAR
Edirne Belediyesi İşçi Alım İlanı
Edirne Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli 254 sağlık personeli alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Konya Teknik Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 137 sağlık personeli alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 54 İşçi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam