Erdoğan: Dönem birincisi istediği yere gidecek değil mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim Savcı atama kura töreninde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Dönem birincisi, istediği yere gidecek değil mi? diye sordu.
|20 Mayıs 2020 15:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakim Savcı atama kura törenine video konferans ile katıldı.
Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından kura çekişini izledi.
Burada dönem birincisiyle tanışmak isteyen Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e "Dönem birincisi, istediği yere gidecek değil mi?" diye sordu. Olumsuz yanıt alan Erdoğan, gülümseyerek "Ödül olması lazım Abdulhamit Bey. Benim takdir yetkim varsa dönem birincisinin bir ödülü olması lazım. Bu işin hallolması lazım" ifadesini kullandı.
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