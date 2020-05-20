Uğruna, ilana çok sayıda şart koyduğunuz, bu çok torpilli aday kim?

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 137 kişilik sözleşmeli personel alım ilanı 20 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bu ilan özellikle röntgen teknisyenleri için çok önemliydi. Zira Sağlık Bakanlığı son 3 alımdır, röntgen teknisyeni almıyordu.

Ancak, Üniversitenin ilanlara koyduğu şartlar, yeni mezunları şok etti. Çünkü kimi ilanda 8 yıl, kimisinde 9 yıl deneyim şartı yer alıyordu. Bir de bu şartlar yetmemiş gibi, Symbia Evo Excel, Laboratuvar güvenliği, bilgisayarlı tomografi cihazı kullanma, anjiyo cihazı kullanma, röntgen cihazı kullanma, spect görüntüleme sistemi kullanıcı eğitimi gibi eğitim belgeleri istendi.

Bu şartların belirli adayları tarif ettiği çok açıktır. Söz konusu ilana YÖK müdahale etmelidir. Adaylar da, şikayetlerini Kamu Denetçiliği Kurumuna iletmeli, duruma göre dava açmalıdır.