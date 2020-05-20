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Bakan Gül: Adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 379 hakim cumhuriyet savcısının kura töreninde yaptığı konuşmada, "Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" dedi.
 20 Mayıs 2020 16:21
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Bakan Gül: Adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değil

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bin 379 hakim cumhuriyet savcısının kura töreninde yaptığı konuşmada, "Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi tarafından mesleğe kabul edilen bin 379 hakim ve cumhuriyet savcısı için 23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni düzenlendi. HSK binasında gerçekleşen törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihi adımlar atıldığını belirterek, adalet için artan bütçe imkanlarının ve adalet hizmetlerinde kaliteyi artıran iyi uygulamaların temel hedefinin milletin yararına olduğunun bilincinde olduklarını söyledi. Bugün 940'ı hakim, 439'u cumhuriyet savcısı olmak üzere bin 379 adayın atamasının gerçekleştirildiğini anımsatan Gül, "Genç arkadaşlarım, hayalini kurduğunuz bir geleceğe, hakimlik ve savcılık mesleğine adım atıyorsunuz. Bugün, emeklerinizin karşılığını alacağınız gündür. Buraya pek çok sınavı aşarak geldiniz. Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Toplumun sizden adalet gibi çok önemli bir beklentisi olacak. Hepimiz biliyoruz ki adalet, adliyelere gelip giden evraklardan ibaret değildir. Her dosyanın bir insan hayatına temas ettiğini daima hatırda tutmalısınız" diye konuştu.

Gül, konuşmasında şunları kaydetti:

"Adaletin garantisi sizin bağımsız ve tarafsız bir anlayışla meslek etiğine uygun şekilde ifa edeceğiniz yargısal tasarruflarınız olacaktır. Bildiğiniz gibi, mesleğinizin etik ilkeleri geçtiğimiz yıl HSK tarafından Türk Yargı Etiği Bildirgesi ile objektif bir temele oturtuldu. Meslek vakarın ve etik ilkelerin içeriği, kişiden kişiye değişen yaklaşımla değil, artık Türk Yargı Etiği Bildirgesi'nde ilan edilen şekliyle genel bir anlam kazandı. Bildirgenin ilk maddesi şöyledir; 'hakim ve savcılar insan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranır.' Unutmayın bu ilkeler mesleğe adım attığınız şu gün itibariyle artık sizin de milletimize sözünüzdür. Çünkü bugün siz artık adına karar vereceğiniz millete hakim olmak için değil hadim olmak için yola çıkıyorsunuz. Bugün siz milletin emanetini devralıyorsunuz. Adalet ancak ve sadece ona sadakat gösterenlerin ellerinde yükselir ve ancak bu sayede mülke temel olur. Bu nedenle adaletin yegane ideolojisi yine adalettir. Sizlerin bu düşünceyle yargının itibar ve saygınlığını en güzel şekliyle temsil edeceğinize inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yöntemiyle törene katılarak hakim ve cumhuriyet savcılarına hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından hakim ve cumhuriyet savcılarının ataması yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
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