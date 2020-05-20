Bir kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine intihardan vazgeçti
|20 Mayıs 2020 16:20
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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. O.C.'nin park içinde falezlerin uç noktasında oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde alamadığı için çakmak gazı kokladığı belirtilen O.C.'nin yanına polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis, 45 dakika boyunca O.C.'yi ikna etmek için uğraş verdi.
O.C.'ye ayakkabı ve tişört alma sözü veren polis, intihardan vazgeçmesini ve yukarı çıkmasını istedi.
1 kilo tatlı ve Adana dürüm işi çözdü
Polisin çabasına rağmen falezlerin kenarında oturmaya devam eden O.C., 1 kilo tatlı ve Adana dürüm alınacağının söylenmesi üzerine intihardan vazgeçti. Polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan O.C, ifadesi için polis merkezine götürüldü.
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